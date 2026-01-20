Record d'activité sur Ethereum avec des frais de transaction toujours au plus bas

La blockchain Ethereum affiche un regain d’activité notable depuis sa dernière mise à niveau Fusaka, au point d’enregistrer un nouveau record de transactions journalières alors que ses frais sont au plus bas. En parallèle, la file d’attente des validateurs vient enfin de passer sous la barre des 24 heures.

le 20 janvier 2026 à 18:00.

2 minutes de lecture

Hugh Bernard


Nouveau record d'activité sur Ethereum

De toute évidence, il y a un avant et un après suite à la dernière mise à jour majeure d'Ethereum effectuée en décembre dernier, répondant au nom de code : Fusaka. Et pour cause, ce hard fork incluait des modifications majeures, comme une augmentation de la limite de gas de ses blocs et une gestion optimisée des « blobs » à l'aide de BPO dédiés.

Depuis son déploiement officiel, l'activité de sa blockchain ne cesse d'augmenter, au point d'avoir réalisé un nouveau sommet historique en ce début de semaine avec 2,88 millions de transactions traitées en une seule journée, selon les données du site Etherscan, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à ses records enregistrés lors du marché haussier de 2021.

✍️ Découvrez les 10 meilleurs sites pour acheter de l'Ether (ETH)

 

L'une des raisons évidentes de cette augmentation significative d'activité sur la blockchain Ethereum réside sans aucun doute dans le niveau assez bas de ses frais de gas, avec des opérations qui coûtent 0,04 gwei en moyenne, soit moins de 0,01 dollar. De ce fait, un swap classique implique actuellement une facture de 5 centimes de dollar seulement.

Une fluidité qui se retrouve également - et enfin - dans la gestion de ses validateurs, après des semaines de files d'attente insensées qui dépassaient encore 1 mois d'attente il y a tout juste une semaine. En effet, ce délai vient enfin de repasser sous la barre des 24 heures, même si l'attente pour entrer reste, quant à elle, toujours fixée à plus de 47 jours.

Une « ultra sound money » qui doit encore faire ses preuves

Malgré ces très bons résultats, Ethereum ne réussit toujours pas à remporter une bataille pourtant cruciale initiée depuis son passage au Proof of Stake (PoS) - The Merge - en septembre 2022 : devenir une « ultra sound money » à vocation déflationniste, sur le modèle du Bitcoin.

En effet, la quantité disponible (supply) d'ETH continue d'afficher une augmentation constante depuis cette date, même s'il semble possible de dire que cela reste contrôlé. Selon les données du site Ultra Sound Money, cette hausse implique un total de 866 696 ETH supplémentaires (2,6 milliards de dollars actuellement), malgré un burn de plus de 2 millions d'unités sur cette période.

🗞️ Il faut plus de DAO « différentes et meilleures » pour le cofondateur d’Ethereum

La quantité d'ETH disponible (supply) continue à augmenter au fil du temps

La quantité d'ETH disponible continue d'augmenter au fil du temps

 

Il semble donc que l'utilisation de la blockchain Ethereum ne suffise pas encore à générer suffisamment de frais pour impliquer un total de burn en capacité de rendre l'ETH déflationniste.

Peut-être que la hausse actuelle de son activité pourra permettre d'inverser la tendance ?

Sources : Etherscan, Ultra Sound Money

