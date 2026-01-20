Il faut plus de DAO « différentes et meilleures » pour le cofondateur d’Ethereum

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, alerte sur le caractère inefficace et vulnérable à la prise de contrôle des organisations autonomes décentralisées (DAO) classiques, basées sur le vote des détenteurs de tokens. Il propose plusieurs solutions afin de les rendre meilleures.

le 20 janvier 2026 à 8:30.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Il faut plus de DAO « différentes et meilleures » pour le cofondateur d’Ethereum
Test logo

Ethereum

3121.9$

Notre fiche

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Bitpanda

Plus de DAO, mais différentes et meilleures

Le fonctionnement de l'écosystème des cryptomonnaies repose en grande partie sur une construction communautaire, gérée à l'aide d'organisations autonomes décentralisées (DAO). Des structures censées permettre de gérer les protocoles en toute indépendance et transparence, avec un système de vote par détention de tokens « plus efficace et plus robuste que les gouvernements et entreprises traditionnels ».

Le problème ? Les nombreux atouts théoriques de ce modèle de fonctionnement se heurtent bien (trop) souvent à certaines fragilités découlant de leur mise en pratique, au point « d'échouer totalement à corriger les faiblesses de la politique humaine », selon le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin.

✍️ Pour approfondir - Qu'est-ce qu'une DAO ou organisation autonome décentralisée ?

En cause : une inefficacité récurrente et des prises de décision exposées à la manipulation de ce que certains identifient comme des politiciens de protocoles, bien décidés à privilégier leurs intérêts à l'aide d'une quantité de tokens importante.

Quand ce n'est pas tout simplement la guerre ouverte entre la DAO et la société officielle qui gère le projet, comme dans le cas du litige actuel qui divise le protocole Aave pour déterminer la propriété de sa marque et la captation de certains frais.

C'est la raison pour laquelle l'écosystème crypto a « besoin de plus de DAO, mais différentes et meilleures ».

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Augmenter la confidentialité et réduire la fatigue décisionnelle

Plusieurs raisons poussent Vitalik Buterin à réclamer plus de DAO, notamment car ces structures décentralisées peuvent permettre de résoudre les problèmes suivants :

  • Créer de meilleurs oracles, en particulier pour construire des stablecoins décentralisés ;
  • Proposer une résolution des litiges on-chain ;
  • Maintenir des listes de références fiables (applications, arnaques, contrats...) ;
  • Assurer la pérennité d'un projet au-delà de son équipe d'origine.

Un constat qui pousse Vitalik Buterin à revoir ce « design qui fonctionne » juste assez bien pour être copié, mais pas suffisamment pour résoudre deux problèmes essentiels : « la confidentialité et la fatigue décisionnelle ».

🗞️ Ethereum a enfin résolu le trilemme de la blockchain, d’après Vitalik Buterin

blockquote icon

Sans confidentialité, la gouvernance devient un simple jeu social. Et si les gens doivent prendre des décisions chaque semaine, le premier mois on observe une participation enthousiaste, mais avec le temps, la volonté de participer — et même de rester informé — diminue.

Vitalik Buterin

Afin de résoudre ces problèmes, Vitalik Buterin propose d'intégrer des solutions innovantes, comme les preuves à connaissance nulle, ou zero-knowledge proofs (ZK), afin de protéger la confidentialité et une utilisation réfléchie et ciblée de l'intelligence artificielle (IA) pour tenter de soulager la fatigue décisionnelle, et non pas de « mettre un grand modèle type DeepSeek (ou pire, GPT-5.2) à la tête d’une DAO et considérer le problème comme réglé ».

Quoi qu'il en soit, l'écosystème crypto « a besoin de nouveaux designs » et les projets concernés « devraient considérer cela comme 50 % de leur travail, et non 10 % ».

À bon entendeur...
Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Vitalik Buterin

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

549 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Vitalik Buterin

Voir plus
Tout voir
Test logo

ETH

Ethereum

-2.42%

3121.92$

Notre fiche explicative sur

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

 1,7 milliard de dollars en 3 jours : les ETF Bitcoin (BTC) s'embrasent à nouveau

1,7 milliard de dollars en 3 jours : les ETF Bitcoin (BTC) s'embrasent à nouveau

 Nouvel enlèvement crypto en Haute-Savoie - Les ravisseurs réclament 8 millions d'euros en cryptomonnaies

Nouvel enlèvement crypto en Haute-Savoie - Les ravisseurs réclament 8 millions d'euros en cryptomonnaies

 Baisse du Bitcoin et liquidations - Seul l'or résiste face à la perspective d'une nouvelle guerre douanière

Baisse du Bitcoin et liquidations - Seul l'or résiste face à la perspective d'une nouvelle guerre douanière