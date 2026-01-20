Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, alerte sur le caractère inefficace et vulnérable à la prise de contrôle des organisations autonomes décentralisées (DAO) classiques, basées sur le vote des détenteurs de tokens. Il propose plusieurs solutions afin de les rendre meilleures.

Plus de DAO, mais différentes et meilleures

Le fonctionnement de l'écosystème des cryptomonnaies repose en grande partie sur une construction communautaire, gérée à l'aide d'organisations autonomes décentralisées (DAO). Des structures censées permettre de gérer les protocoles en toute indépendance et transparence, avec un système de vote par détention de tokens « plus efficace et plus robuste que les gouvernements et entreprises traditionnels ».

Le problème ? Les nombreux atouts théoriques de ce modèle de fonctionnement se heurtent bien (trop) souvent à certaines fragilités découlant de leur mise en pratique, au point « d'échouer totalement à corriger les faiblesses de la politique humaine », selon le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin.

✍️ Pour approfondir - Qu'est-ce qu'une DAO ou organisation autonome décentralisée ?

En cause : une inefficacité récurrente et des prises de décision exposées à la manipulation de ce que certains identifient comme des politiciens de protocoles, bien décidés à privilégier leurs intérêts à l'aide d'une quantité de tokens importante.

Quand ce n'est pas tout simplement la guerre ouverte entre la DAO et la société officielle qui gère le projet, comme dans le cas du litige actuel qui divise le protocole Aave pour déterminer la propriété de sa marque et la captation de certains frais.

C'est la raison pour laquelle l'écosystème crypto a « besoin de plus de DAO, mais différentes et meilleures ».

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Augmenter la confidentialité et réduire la fatigue décisionnelle

Plusieurs raisons poussent Vitalik Buterin à réclamer plus de DAO, notamment car ces structures décentralisées peuvent permettre de résoudre les problèmes suivants :

Créer de meilleurs oracles, en particulier pour construire des stablecoins décentralisés ;

Proposer une résolution des litiges on-chain ;

Maintenir des listes de références fiables (applications, arnaques, contrats...) ;

Assurer la pérennité d'un projet au-delà de son équipe d'origine.

Un constat qui pousse Vitalik Buterin à revoir ce « design qui fonctionne » juste assez bien pour être copié, mais pas suffisamment pour résoudre deux problèmes essentiels : « la confidentialité et la fatigue décisionnelle ».

🗞️ Ethereum a enfin résolu le trilemme de la blockchain, d’après Vitalik Buterin

Sans confidentialité, la gouvernance devient un simple jeu social. Et si les gens doivent prendre des décisions chaque semaine, le premier mois on observe une participation enthousiaste, mais avec le temps, la volonté de participer — et même de rester informé — diminue. Vitalik Buterin

Afin de résoudre ces problèmes, Vitalik Buterin propose d'intégrer des solutions innovantes, comme les preuves à connaissance nulle, ou zero-knowledge proofs (ZK), afin de protéger la confidentialité et une utilisation réfléchie et ciblée de l'intelligence artificielle (IA) pour tenter de soulager la fatigue décisionnelle, et non pas de « mettre un grand modèle type DeepSeek (ou pire, GPT-5.2) à la tête d’une DAO et considérer le problème comme réglé ».

Quoi qu'il en soit, l'écosystème crypto « a besoin de nouveaux designs » et les projets concernés « devraient considérer cela comme 50 % de leur travail, et non 10 % ».

À bon entendeur...

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Source : Vitalik Buterin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.