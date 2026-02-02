Jusqu'où le prix du Bitcoin (BTC) va-t-il chuter pendant ce bear market ?

Tandis que le prix du Bitcoin (BTC) a chuté sous les 80 000 dollars ce week-end, quel sera le point bas de ce bear market ? Tentons de nous projeter grâce aux enseignements du passé.

À quel point bas s'attendre pour le Bitcoin (BTC) ?

Au cours du week-end, le cours du Bitcoin (BTC) a chuté sous les 80 000 dollars pour la première fois depuis le mois d'avril 2025, entraînant avec lui les autres cryptomonnaies.

Maintenant qu'il est acté que nous sommes bel et bien entrés en bear market depuis quelque temps, nous pouvons nous demander jusqu'où ira cette baisse.

Pour l'estimer, un coup d'œil peut être porté sur le passé, afin de déterminer l'ampleur des corrections auxquelles a fait face le BTC durant son histoire.

🧑‍🏫 Qu'est-ce qu'un bear market ?

Pour ce faire, nous avons observé le prix du BTC en graphique mensuel en dézoomant fortement son historique, de manière à voir les 4 dernières corrections majeures des précédents cycles :

Historique des baisses sur le BTC

Entre le précédent plus haut historique (ATH) et le dernier point bas avant une accélération haussière, le BTC a ainsi perdu entre 77,57 % et 93,75 % par cycle, le tout sur une durée de 5 à 12 mois.

Ce qui est notable, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les prix chutent un peu moins à chaque nouveau bear market que durant le cycle précédent, une réflexion qui est d'ailleurs également valable pour les différents bull run.

Ainsi, nous pourrions nous attendre à une baisse de moindre envergure durant ce bear market, alors même que Bitcoin est de plus en plus adopté par la finance traditionnelle.

Toutefois, le scénario d'un point bas qui aurait déjà été atteint serait totalement inédit dans l'histoire de l'actif. Et pour cause, entre son ATH d'octobre et le plus bas de ce week-end, le BTC n'a baissé « que » de 40,85 %, et ce, sur une période d'à peine 4 mois.

En supposant une baisse d'une même ampleur que celle du bear market de 2022, qui a été la plus faible, cela donnerait un objectif de prix de 28 300 dollars.

Bien que trop peu de données soient encore disponibles et que le modèle n'est donc pas pertinent, nous pouvons également souligner que l'ampleur de la baisse des prix est en moyenne 6 % moins importante à chaque cycle. En considérant cela, nous pourrions supposer une hypothétique baisse de 72,84 % pour le mouvement actuelle, ce qui impliquerait un point bas du BTC à 34 280 dollars.

Pour le moment, il ne s'agit que de suppositions faites à partir des données passées, mais le bull run auquel nous venons d'assister nous a aussi montré une hausse bien moins importante que ce que nous avions pu connaître.

Ainsi, nous ne pouvons nous limiter qu'à de la spéculation et rester prudents dans nos projections.

En outre, un scénario plus positif pourrait consister à observer la moyenne mobile à 50 mois, qui a servi de support relativement fiable par le passé. Si le prix du BTC se contentait de la toucher, cela donnerait une baisse de 55 % par rapport à l'ATH, soit un objectif de prix à 56 800 dollars :

Moyenne mobile à 50 mois sur le BTC

👉 Dans l'actualité également – Le Bitcoin (BTC) a plus de chance de chuter à 45 000 dollars que de remonter à 120 000 dollars en 2026

Quelle que soit la direction des cours durant les prochains mois, les niveaux actuels pourraient d'ores et déjà représenter un point d'entrée intéressant dans une optique long terme, suggérant ainsi de considérer la mise en place d'une stratégie de dollar cost averaging (DCA).

Source : TradingView

