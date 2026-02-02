Le Bitcoin (BTC) a plus de chance de chuter à 45 000 dollars que de remonter à 120 000 dollars en 2026

En 2026, le prix du Bitcoin (BTC) aurait plus de chances de chuter sous les 45 000 dollars, que de dépasser de nouveau les 120 000 dollars. Lumière sur les prédictions des investisseurs.

Quelle sera la direction du Bitcoin (BTC) en 2026 ?

Depuis plusieurs semaines, nous exprimons nos craintes vis-à-vis d'une éventuelle entrée en bear market. Au cours du week-end, le prix du Bitcoin (BTC) a de nouveau lourdement chuté, entraînant avec lui le reste du marché des cryptomonnaies.

En cassant par le bas le range compris entre 85 000 et 95 000 dollars, que nous avons mis en lumière à plusieurs reprises, le scénario d'un bear market semble dès lors évident.

🤔 Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

À présent, la question qui s'impose est la suivante : jusqu'où les prix vont-ils chuter ?

Pour l'heure, le point bas est établi à 74 660 dollars, selon les données de TradingView, et, au delà de l'analyse technique, les marchés de prédiction peuvent donner une bonne idée du sentiment des investisseurs.

Sur X, le compte de Kalshi avance ainsi que les analystes « prévoient que le Bitcoin atteindra un plus bas à 59 000 dollars ».

Du côté de Polymarket, les parieurs estiment qu'il est « désormais plus probable que le Bitcoin chute sous les 45 000 dollars que de rebondir jusqu'à 120 000 dollars ».

En effet, le marché prédictif associé sur Polymarket donne actuellement 26 % de chance au BTC de retrouver les 120 000 dollars durant l'année, contre 31 % de chance de passer sous 45 000 dollars :

Marché prédictif de Polymarket sur le prix du BTC en 2026

👉 Dans l'actualité également — Liquidations record sur le marché crypto ce week-end : un trader perd à lui seul 220 millions de dollars d'ETH

Au delà du point bas du bear market, qui pourrait effectivement être atteint durant l'année, ou hypothétiquement déjà atteint, les expériences passées nous ont aussi montré que le BTC enregistrait des phases de consolidations avant de rebondir durablement.

Ainsi, cette impossibilité à prédire avec exactitude le marché peut donner lieu à des stratégies de dollar cost averaging (DCA), permettant de lisser votre prix moyen d'acquisition.

Mettre en place un DCA sur Bitcoin avec Trade Republic

Sources : X, Polymarket

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.