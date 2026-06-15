Strategy rachète 1 587 bitcoins pour 100 millions de dollars, malgré des pertes latentes alourdies

Strategy (MSTR), la plus grande entreprise cotée en bourse à détenir du Bitcoin, a annoncé ce lundi un nouvel achat de Bitcoin. Michael Saylor, cofondateur et président exécutif, a accompagné l'annonce de son message habituel sur X : "Still adding dots"...

le 15 juin 2026 à 18:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Strategy rachète 1 587 bitcoins pour 100 millions de dollars, malgré des pertes latentes alourdies
Test logo

Bitcoin

67136.6$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Une acquisition de 1 587 BTC financée par une dilution ?

Strategy a acquis 1 587 BTC supplémentaires pour environ 100 millions de dollars, à un prix moyen de 63 024 dollars par bitcoin, entre le 8 et le 14 juin 2026. Ces acquisitions ont été financées par le produit de ventes d'actions ordinaires de classe A (MSTR) dans le cadre du programme d'offre au marché de la société. Strategy a ainsi cédé 1 732 553 actions MSTR pour environ 209 millions de dollars la semaine dernière.

👉 Acheter du Bitcoin (BTC) facilement en 2026

Ce mécanisme de financement entraîne une dilution des actionnaires existants : en émettant de nouvelles actions pour acheter du bitcoin, la société accroît le nombre de titres en circulation sans augmenter proportionnellement la valeur par action. Le Bitcoin Per Share (BPS), indicateur clé suivi par Strategy pour mesurer l'accroissement de son exposition BTC par action, s'établit à ce stade à 219 360 satoshis.

Un bilan sous pression, mais Michael Saylor s'enferre

Strategy détient désormais un total de 846 842 BTC, valorisés environ 56 milliards de dollars au cours actuel. Ils ont été acquis à un prix moyen de 75 656 dollars par Bitcoin, pour un coût total d'environ 64,1 milliards de dollars, frais inclus. À ces niveaux de prix, Strategy affiche des pertes latentes d'environ 8,1 milliards de dollars.

👉 Sur le même sujet - Strategy vend : le pari de Michael Saylor est-il intenable ?

Le contexte est également marqué par des turbulences récentes : fin mai, Strategy avait vendu 32 bitcoins pour environ 2,5 millions de dollars afin de financer le dividende de son action privilégiée STRC, une première vente nette depuis 2022 qui avait suscité des interrogations sur la solidité du modèle.

Au 14 juin, 25,75 milliards de dollars d'actions MSTR restent disponibles à l'émission dans le cadre du programme ATM. La machine à accumuler du BTC tourne donc toujours, portée par des marchés actions qui lui permettent, pour l'heure, de continuer à lever des capitaux. Jusqu'à quand ? La question est ouverte.

50 € en BTC offerts pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU

Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Michael Saylor via X

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

4116 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BTC

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

4.73%

67136.6$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Fermetures de projets crypto - Le marché baissier continue de faire des victimes

Fermetures de projets crypto - Le marché baissier continue de faire des victimes

 Cardano (ADA) – Hoskinson affirme être « le seul écosystème » à pouvoir faire tourner le monde

Cardano (ADA) – Hoskinson affirme être « le seul écosystème » à pouvoir faire tourner le monde

 Action SpaceX – Où et comment acheter le titre SPCX ?

Action SpaceX – Où et comment acheter le titre SPCX ?

 Le bear market du Bitcoin est « terminé » pour cet analyste de Standard Chartered

Le bear market du Bitcoin est « terminé » pour cet analyste de Standard Chartered