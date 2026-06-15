Strategy rachète 1 587 bitcoins pour 100 millions de dollars, malgré des pertes latentes alourdies

Strategy (MSTR), la plus grande entreprise cotée en bourse à détenir du Bitcoin, a annoncé ce lundi un nouvel achat de Bitcoin. Michael Saylor, cofondateur et président exécutif, a accompagné l'annonce de son message habituel sur X : "Still adding dots"...

Une acquisition de 1 587 BTC financée par une dilution ?

Strategy a acquis 1 587 BTC supplémentaires pour environ 100 millions de dollars, à un prix moyen de 63 024 dollars par bitcoin, entre le 8 et le 14 juin 2026. Ces acquisitions ont été financées par le produit de ventes d'actions ordinaires de classe A (MSTR) dans le cadre du programme d'offre au marché de la société. Strategy a ainsi cédé 1 732 553 actions MSTR pour environ 209 millions de dollars la semaine dernière.

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Ce mécanisme de financement entraîne une dilution des actionnaires existants : en émettant de nouvelles actions pour acheter du bitcoin, la société accroît le nombre de titres en circulation sans augmenter proportionnellement la valeur par action. Le Bitcoin Per Share (BPS), indicateur clé suivi par Strategy pour mesurer l'accroissement de son exposition BTC par action, s'établit à ce stade à 219 360 satoshis.

Un bilan sous pression, mais Michael Saylor s'enferre

Strategy détient désormais un total de 846 842 BTC, valorisés environ 56 milliards de dollars au cours actuel. Ils ont été acquis à un prix moyen de 75 656 dollars par Bitcoin, pour un coût total d'environ 64,1 milliards de dollars, frais inclus. À ces niveaux de prix, Strategy affiche des pertes latentes d'environ 8,1 milliards de dollars.

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Le contexte est également marqué par des turbulences récentes : fin mai, Strategy avait vendu 32 bitcoins pour environ 2,5 millions de dollars afin de financer le dividende de son action privilégiée STRC, une première vente nette depuis 2022 qui avait suscité des interrogations sur la solidité du modèle.

Au 14 juin, 25,75 milliards de dollars d'actions MSTR restent disponibles à l'émission dans le cadre du programme ATM. La machine à accumuler du BTC tourne donc toujours, portée par des marchés actions qui lui permettent, pour l'heure, de continuer à lever des capitaux. Jusqu'à quand ? La question est ouverte.

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Source : Michael Saylor via X

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