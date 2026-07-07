Le Coinbase Bitcoin Premium Index au plus bas, un signal positif ?

Le Coinbase Bitcoin Premium Index, utilisé comme un baromètre de la demande américaine institutionnelle, affiche un record de 50 jours consécutifs dans le rouge. Doit-on y voir le signe d’un bottom pour le BTC, alors que les entrées nettes reprennent sur le marché américain des ETF crypto ?

Un Coinbase Bitcoin Premium Index négatif depuis 50 jours consécutifs

La tendance baissière installée depuis des mois sur le marché des cryptomonnaies s'accompagne de la découverte simultanée de nouveaux records, comme par exemple le cumul de 4 milliards de dollars de sorties nettes enregistrées sur le marché américain des ETF Bitcoin spot au cours du mois de juin, ou la position négative durable du Coinbase Bitcoin Premium Index.

Un outil destiné à mesurer la différence de prix du Bitcoin entre la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase et sa principale rivale Binance, afin de dresser un état des lieux de la demande sur le marché américain, actuellement exposé à une pression vendeuse persistante.

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En effet, cet indicateur affiche actuellement une période record de 50 jours consécutifs inscrits en dessous de zéro, démarrée le 19 mai dernier, soit la plus longue jamais enregistrée depuis sa création. De quoi signifier un recul important de l'implication des investisseurs institutionnels américains, alors que le cours du BTC tente depuis quelques jours de s'extraire de la zone des 60 000 dollars.

Le Coinbase Bitcoin Premium Index affiche un record de 50 jours négatifs consécutifs

Des périodes prolongées de prime négative sont généralement interprétées comme le signe d'une demande plus faible de la part des investisseurs institutionnels américains ou d'une pression baissière à court terme sur le marché. Wu Blockchain

Un manque d'intérêt pour le Bitcoin qui pourrait participer à la détection du point bas de marché que tout le monde attend de pied ferme. Et autant dire que la situation actuelle du marché américain des ETF crypto spot pourrait bien venir étayer cette hypothèse, avec un retour des entrées nettes pour le Bitcoin, mais également Ethereum, Solana et Hyperliquid.

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Un marché des ETF crypto spot qui repart

En effet, sur les deux dernières journées de cotation, le marché des ETF Bitcoin spot semble renouer avec les flux positifs, puisqu'il a enregistré un retour significatif des entrées nettes, équivalentes à 221,7 millions de dollars le 2 juillet et 265,7 millions de dollars ce lundi 6 juillet, après une traversée du désert de presque deux mois.

Les entrées reprennent sur le marché des ETF Bitcoin spot

Une tendance d'abord profitable au FBTC de Fidelity qui a capté 75 % du montant total des entrées enregistrées le 2 juillet, mais c'était sans compter sur le IBIT de BlackRock qui vient de rafler la mise avec 209,4 millions de dollars d'entrées nettes le 6 juillet, soit presque 80 % du total affiché sur le site Sosovalue à cette date.

📰 Bitcoin (BTC) : cet indicateur annonce-t-il le point bas du bear market ?

La question reste de savoir si la divergence affichée entre la situation compliquée du Coinbase Bitcoin Premium Index et le retour d'un flux d'entrées nettes significatif sur le marché des ETF Bitcoin spot pourrait apparaître comme un signal positif allant dans le sens d'un retournement de tendance en cours ?

Car le but reste actuellement de valider enfin un point bas de marché...

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Source : Coinglass

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