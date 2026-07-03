La reprise ? Les ETF Bitcoin affichent 200 millions de dollars d'entrées nettes sur la journée

Les ETF Bitcoin spot ont enregistré hier leur meilleure journée depuis début mai, mettant fin à une série de sorties nettes qui s'étalait sur dix jours consécutifs. Un signe de reprise ?

Les ETF Bitcoin attirent à nouveau des flux entrants

Selon les données de SoSoValue, les ETF Bitcoin spot ont capté 221,7 millions de dollars d'entrées nettes jeudi, un montant qui met fin à une hémorragie de plus de 2,7 milliards de dollars accumulée sur les dix séances précédentes.

Ce rebond intervient après l'un des mois les plus difficiles de l'année pour ces produits. Pour rappel, juin avait connu 4,5 milliards de dollars de sorties nettes, un record.

Le Wise Origin Bitcoin Fund de Fidelity (FBTC) a mené cette reprise avec 166 millions de dollars d'entrées, soit environ 75% du total de la journée. L'ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) a suivi avec 91,8 millions de dollars, tandis que le VanEck Bitcoin ETF (HODL) et le Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) ont attiré respectivement 4,4 et 1,7 million de dollars.

Le iShares Bitcoin Trust de BlackRock (IBIT), le plus gros ETF Bitcoin spot américain par les actifs, continue en revanche de perdre du terrain, avec 40,4 millions de dollars de sorties nettes jeudi.

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Ce rebond des flux coïncide avec le retour du bitcoin au-dessus des 61 000 dollars, après être brièvement passé sous les 59 000 dollars. Plusieurs investisseurs, dont le directeur des investissements de Bitwise Matt Hougan, estiment que le marché pourrait approcher d'un point bas.

Ce matin, le cours du Bitcoin affiche 61 600 dollars, en meilleure position que la semaine dernière. Mais il reste du chemin à parcourir pour atteindre ses sommets précédents.

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Source : SoSoValue

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