Un investisseur fait +26 044 % en vendant des Bitcoins de 2013

Un portefeuille Bitcoin ouvert en 2013 vient de vendre ses derniers 1 000 BTC, achevant ainsi la liquidation de 5 000 BTC accumulés il y a treize ans. Au total, la vente aura rapporté 434 millions de dollars

Une whale en Bitcoin fait un bénéfice de 26 044 %

Cette whale avait acquis ses 5 000 BTC en novembre 2013 à un prix moyen de 332 dollars, pour un investissement total d’environ 1,66 million de dollars.

Débutée en novembre 2024, la vente s’est étalée sur l’année 2025 et 2026, par paliers de 1 000 BTC. Cette dernière tranche a été cédée pour environ 65 millions de dollars.

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Au total, l’ensemble des 5 000 BTC a été écoulé à un prix moyen d’environ 87 151 dollars, générant un profit estimé à 434 millions de dollars… Soit une plus-value de 26 044 %.

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Une vente somme toute tardive ?

Ce mouvement rappelle plusieurs ventes massives effectuées l’année dernière, alors que le cours du BTC atteignait un record absolu.

On peut citer notamment les 300 milliards de dollars de Bitcoins endormis réactivés en 2025, ou encore ces autres whales historiques dont les ventes avaient été quasiment absorbées dans la foulée par les achats institutionnels.

Sauf qu’ici, le contexte a changé : Strategy, qui est habituellement le principal acheteur net capable d’éponger ce type de flux, a mis un gros frein à ses accumulations.

L’entreprise n’a effectué aucun achat de Bitcoin depuis le 22 juin, ses avoirs restant bloqués à 843 775 BTC. À la place, Strategy reconstitue une réserve de liquidités atteignant désormais 3,2 milliards de dollars, afin de rassurer les actionnaires sur ses obligations de dividendes.

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Ceci dit, on observe une accumulation notable des whales de 1 000 à 10 000 BTC ces deux derniers mois. La différence est donc structurelle.

Lorsque les baleines vendaient précédemment, elles trouvaient quasi immédiatement preneur du côté des trésoreries d’entreprise. Désormais, le principal absorbeur institutionnel est provisoirement à l’arrêt, et les ETF ont également eu un coup de mou.

Que retenir de tout cela ? Que ce type de flux pourrait devenir plus visible sur les prix à court terme si le phénomène venait à se répéter avec d’autres portefeuilles historiques.

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Source : Arkham

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