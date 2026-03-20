Bitcoin traverse actuellement une phase de redistribution marquée par des ventes importantes de la part des investisseurs historiques. Ces mouvements, observés sur plusieurs portefeuilles anciens, sont toutefois absorbés par une demande croissante, notamment institutionnelle, maintenant le cours dans une phase de consolidation malgré un contexte de marché incertain.

Les OG Bitcoiners vendent leurs fonds dormants depuis plusieurs années

Bitcoin évolue aujourd'hui autour de 70 000 dollars, soit environ 44 % sous son sommet historique du mois d'octobre 2025. Malgré un récent rebond à 75 000 dollars, le cours du BTC a, pour le moment, réussi à se maintenir au-dessus de 60 000 dollars.

Cette latéralisation offre un terrain propice à un changement de direction dans les positions des investisseurs et potentiellement à conserver la tendance haussière de fond observée depuis les débuts de Bitcoin.

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Dans l'attente d'une prise de direction du marché, un portefeuille Bitcoin créé en 2013, ayant acheté 5 000 BTC à environ 332 dollars pièce, a récemment vendu 1 000 BTC, empochant plus de 70 millions de dollars.

Dans l'attente d'une prise de direction plus franche du cours, un portefeuille créé en 2013, qui avait accumulé 5 000 BTC autour de 332 dollars, vient de vendre 1 000 BTC supplémentaires, empochant plus de 70 millions de dollars.

Évolution des avoirs de l'adresse du Bitcoiner

Au total, cet investisseur a vendu 3 500 BTC depuis la fin de l'année 2024, empochant près de 330 millions de dollars de profits. Il lui reste encore 1 500 BTC, valorisés à environ 105 millions de dollars au niveau actuel.

Ce cas n’est pas isolé, de nombreuses anciennes adresses ont profité de la hausse dépassant les 100 000 durant la seconde moitié de 2025 pour se séparer d'une partie de leurs avoirs. Rien qu'au mois de septembre 2025, près de 30 000 BTC issus de portefeuilles dormants ont regagné les plateformes d’échange.

Malgré ces ventes, la demande institutionnelle progresse. Les flux entrants des ETF spot, les trésoreries d’entreprises et certaines banques d’investissement achètent suffisamment pour absorber la liquidité, maintenant le marché au-dessus de 60 000 dollars malgré les tensions géopolitiques et l’incertitude sur les décisions des banques centrales.

Le contraste est particulièrement marqué vis-à-vis du retail. D’après Glassnode, les portefeuilles détenant entre 1 000 et 10 000 BTC, une fourchette généralement associée aux institutions financières, sont redevenus acheteurs nets, tandis que les portefeuilles sous 1 000 BTC vendent depuis plusieurs mois.

Le nombre d’adresses disposant d’au moins 1 BTC recule, et le Crypto Fear and Greed Index est tombé à 11 dans la « peur extrême », signe d’une capitulation émotionnelle des particuliers.

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Bitcoin connaîtrait son IPO dopée par la demande institutionnelle

Ce changement de main des BTC rappelle un scénario d’« IPO silencieuse » exposé par l'internaute Jordi Visser sur son blog. Selon lui, Bitcoin traverse une phase de transition comparable à l'introduction en bourse d'une entreprise, où les premiers investisseurs cèdent progressivement leurs positions à de nouveaux entrants.

Dans les marchés traditionnels, une IPO correspond au moment où les premiers investisseurs prennent leurs bénéfices, tandis qu’une nouvelle base d’actionnaires entre progressivement. Le prix a alors tendance à évoluer en consolidation, le temps que l’offre de transition soit absorbée.

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Un phénomène similaire semble aujourd’hui être à l’œuvre sur Bitcoin. En face des OG Bitcoiners, la demande institutionnelle, via les ETF, les Treasury Companies ou les fonds, absorbe ces volumes sans provoquer de chute brutale du cours.

Cette phase de redistribution pourrait ainsi marquer une étape clé dans la maturation du marché, avec un passage progressif d’un actif détenu presque exclusivement par des individus à un actif intégré aux marchés financiers traditionnels.

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Sources : Arkham, Coinglass, Jordi Visser

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