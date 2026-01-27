Après 9 ans d'inactivité, une whale transfère des centaines de millions de dollars d'ETH vers Gemini

L’heure de vendre ? Une whale a transféré 393 millions de dollars d’ETH vers la plateforme d’échange Gemini cette semaine. Ces ETH étaient immobiles depuis 2017.

le 27 janvier 2026 à 10:30.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Une whale transfère des centaines de millions de dollars d’ETH

Selon des données collectées par Arkham, une whale a décidé de transférer ses ETH, qui étaient pour la plupart immobiles depuis 2017. Elle a effectué plusieurs transferts successifs sur 24h, faisant bouger 135 000 ETH au total vers une adresse appartenant à la plateforme d’échange Gemini. Au cours actuel, cela correspond à un transfert massif de 393 millions de dollars.

La whale s’était procuré la cryptomonnaie d’Ethereum au cours de l’année 2017. Au moment des achats, un ETH valait un prix moyen de 64 dollars ; il s’échange ce matin autour de 2 918 dollars. C’est donc une augmentation colossale de 4 459 %. Si le détenteur des ETH choisit donc de les vendre sur Gemini, cela correspondra à une plus-value de 4 459 %.

💡 Notre guide des meilleurs sites pour acheter facilement de l’ETH d’Ethereum

L’adresse de la whale ne contient désormais plus que 98 dollars, dans diverses cryptomonnaies pour la plupart peu connues. Il semblerait que le détenteur ait décidé de vendre massivement ses ETH, jugeant que le moment est opportun.

Le cours de l’ETH en difficulté cette semaine

On ne peut pas dire que le cours de l’ETH soit à la fête cette semaine. La cryptomonnaie liée à Ethereum a des difficultés à s’établir durablement au-dessus du seuil psychologique des 3 000 dollars. Sur la semaine, l’ETH perd 6,2 %. Sur le mois, son prix s’écrase, avec -0,8 %.

Pourtant, la mécanique d’Ethereum tourne à merveille : depuis sa mise à jour Fusaka de décembre, l’activité sur la blockchain n’a cessé d’augmenter. Elle a même atteint un record il y a une semaine. Le réseau attire en effet grâce à des frais de transactions particulièrement bas.

🌐 Dans l’actualité – Ethereum : le choix numéro 1 des institutions financières mondiales ?

Selon Glassnode, les frais d’Ethereum on atteint un niveau historiquement bas, qu’ils n’avaient pas atteint depuis mai 2017. C’est une petite révolution pour un réseau qui a souvent été encombré, avec des pics de frais qui rendaient son utilisation plus difficile. Reste donc à voir si ces mécanismes favorables contribueront à reconduire le cours de l’ETH à la hausse.

Source : Arkham via X

 

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

