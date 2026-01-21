Ethereum : le choix numéro 1 des institutions financières mondiales ?

L’adoption institutionnelle du secteur des cryptomonnaies semble profiter à certains acteurs emblématiques de l’écosystème, comme par exemple la blockchain Ethereum. Serait-elle en train de devenir le choix numéro un des institutions financières mondiales ?

Ethereum : la blockchain préférée des institutionnels ?

Depuis quelque temps, la blockchain Ethereum semble renouer avec la popularité, au point d'avoir récemment enregistré une hausse importante de son activité à l'origine d'un nouveau plus haut historique en ce début de semaine, largement soutenu par des frais historiquement bas... et une possible adoption en hausse des institutionnels.

Une véritable renaissance, en particulier si l'on considère son manque d'attractivité depuis 2021, lorsque ces mêmes frais représentaient des montants exorbitants - parfois supérieurs à 100 dollars - pour des opérations anodines comme un simple swap, alors que sa blockchain subissait une congestion permanente.

La blockchain Ethereum enregistre une hausse importante de ses transactions journalières

Serait-ce une réalité à inscrire définitivement dans le passé ? Quoi qu'il en soit, sa récente mise à niveau Fusaka, associée à une arrivée massive des acteurs de la finance traditionnelle dans le secteur crypto, semble correspondre à un regain d'intérêt pour son adoption, sur fond de tokenisation des actifs du monde réel (RWA) et de développement sans précédent du marché des stablecoins.

Un constat mené par le compte X nommé Ethereum auprès de ses 4 millions de followers, qui lui permet d'affirmer que sa blockchain s'impose désormais comme « le choix numéro un des institutions financières mondiales ». Une « adoption accélérée » dont la démonstration réside plus précisément dans la liste des « 35 exemples d'institutions qui développent des solutions sur Ethereum ».

Un développement qui concerne de nombreux secteurs innovants

Dans cette liste figurent en bonne position les actions tokenisées, dont le marché - estimé à 1,3 milliard de dollars toutes actions confondues (cotées en bourse ou non) - représente surtout une perspective de développement importante au cours des prochaines années.

Un secteur au sein duquel la plateforme Kraken a récemment lancé ses xStocks, disponibles sous la forme de tokens ERC-20, pendant que le protocole Ondo Finance déployait son projet Global Markets sur Ethereum, avec plus de 100 actions et ETF américains tokenisés. Dans le même temps, la société Securitize annonçait sa volonté de lancer de « vraies actions » tokenisées émises en toute conformité sur sa blockchain.

Mais Ethereum s'impose également dans le secteur des stablecoins, notamment car sa blockchain accueille actuellement plus de 56 % de leur quantité disponible. Un domaine au sein duquel le géant Google a récemment annoncé le développement d'un protocole de paiement pour les agents IA (A2P), pendant que de nombreuses sociétés s'interrogent sur le fait de lancer des monnaies numériques de ce genre sur Ethereum ou ses layer 2.

En parallèle, de nombreux fonds monétaires tokenisés voient le jour sur sa blockchain, comme dans le cas de JPMorgan et son projet MONY, ou encore le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe, Amundi, qui annonçait en novembre sa volonté de tokeniser l’un de ses fonds euro sur Ethereum.

Difficile de nommer tous les secteurs et projets impliqués, auxquels il semble également possible d'ajouter les ETF désormais ouverts au staking. Une seule chose semble évidente : la blockchain Ethereum semble séduire les institutionnels.

Source : Ethereum

