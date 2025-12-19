Le marché des actions tokenisées a enregistré une évolution importante au cours de l’année écoulée, au point de se disperser. Une réalité à laquelle la société Securitize souhaite apporter sa solution, avec le lancement de « vraies actions » émises on-chain en toute conformité.

Securitize annonce le lancement d'actions tokenisées natives

Dans le secteur en pleine évolution des actions tokenisées, la fintech Securitize apparaît comme une actrice de premier plan afin de fournir l'infrastructure nécessaire à leur émission, leur négociation et leur règlement instantané directement sur blockchain, sans avoir besoin d'intermédiaires classiques.

Une position qui lui permet par exemple de collaborer avec le géant de la finance traditionnelle BlackRock dans le cadre de son fonds BUIDL, mais également d'autres institutions financières comme VanEck, Apollo et Hamilton Lane afin d'accompagner leurs expérimentations en lien à la tokenisation.

Malgré cette position centrale, Securitize ne proposait pas d'actions tokenisées émises pour son propre compte. Une situation qui devrait changer au début de l'année prochaine, suite à l'annonce du lancement de ce qui apparaît comme « la première expérience de trading onchain conforme pour des actions cotées tokenisées nativement ».

Il ne s’agit ni d’un tracker de prix synthétique, ni d’un IOU (reconnaissance de dette) adossé à un dépositaire. Ce sont de vraies actions régulées : émises onchain, enregistrées directement sur le registre des actionnaires (cap table) de l’émetteur, et échangeables via une expérience Web3 familière, façon swap. Securitize

Une expérience de type DeFi avec une conformité réglementaire

Selon les termes de son communiqué officiel, ces actions tokenisées reposeront sur une expérience de type finance décentralisée (DeFi) tout en respectant « des standards élevés de protection des investisseurs, d’intégrité de marché et de conformité réglementaire ». Une manière de se distinguer des offres actuelles jugées peu fiables et globalement non conformes.

Ces instruments ne placent pas les investisseurs sur le registre des actionnaires de l’émetteur. Ils ne donnent pas de droits de vote. Ils reposent souvent sur des montages juridiques hors de la juridiction de l’émetteur — et déforment ce qu’ils sont, puisqu’il ne s’agit pas d’actions tokenisées mais de « quelque chose d’autre » tokenisé. Securitize

Grâce à son statut d'agent de transfert réglementé auprès de la SEC, Securitize garantit que ses actions tokenisées permettront de posséder effectivement les titres concernés ainsi que tous les droits d'actionnaire associés, comme les dividendes, le vote ou encore la possibilité de les prêter ou de les réutiliser en collatéral, avec une option de transfert entre portefeuilles whitelistés.

Du fait de la nécessité d'obtenir la participation de leurs émetteurs, le développement de ces actions tokenisées se fera dans un premier temps de manière « sélective », afin de pouvoir démontrer leur potentiel et « les avantages d’une propriété onchain réelle » aux plus réfractaires.

Avec ce lancement, Securitize entend tenir la promesse que les actions tokenisées avancent depuis des années : « un système financier plus ouvert, programmable et accessible mondialement — sans sacrifier la confiance ».

Source : Securitize

