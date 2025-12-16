Chainlink poursuit son incursion dans le secteur des actions tokenisées en partenariat avec SWIFT

Dans un écosystème crypto en constante évolution, Chainlink s’impose avec stabilité comme le standard des oracles. Une position qui lui permet de s’associer avec le réseau interbancaire SWIFT, tout en développant un bridge pour les actions tokenisées du protocole Backed Finance.

Chainlink et SWIFT : Débloquer la prochaine évolution de la finance mondiale

L'évolution du secteur des cryptomonnaies repose sur la succession d'une multitude de projets, dont beaucoup finissent par disparaître pour finalement laisser place aux plus solides, comme par exemple le réseau d'oracle décentralisé Chainlink (LINK), créé en 2019.

Une solution désormais adoptée au-delà de l'écosystème crypto, au point de s'imposer comme le standard des oracles auprès d'acteurs de la finance traditionnelle, comme la messagerie interbancaire SWIFT avec laquelle Chainlink va démontrer dès 2022 « une méthode sécurisée et évolutive pour transférer des actifs tokenisés entre différentes blockchains à l'aide du protocole CCIP ».

Un partenariat qui ne va faire que s'amplifier, au point de permettre cette année de regrouper SWIFT, Euroclear, Chainlink et 22 des plus grandes infrastructures et institutions des marchés financiers mondiaux autour de la mise en place d'une « nouvelle infrastructure unifiée pour rationaliser le traitement des opérations sur titres ».

Comment Chainlink permet aux institutions de se connecter à n'importe quelle blockchain publique/privée en utilisant l'infrastructure SWIFT

En tant que plateforme oracle standard de l'industrie, Chainlink fournit la connectivité essentielle aux blockchains, aux normes on-chain et aux services dont les institutions de l'écosystème SWIFT auront besoin pour mettre en œuvre leurs plans de tokenisation institutionnelle. Chainlink

xBridge : la solution inter-chain de Backed Finance

Le secteur de la tokenisation a enregistré une très nette accélération depuis le début de l'année, au point de voir sa valorisation multipliée par plus de 3 sur cette période. Toutefois, il reste encore du chemin à parcourir afin d'implanter cette solution innovante sur le marché des actions traditionnelles.

En effet, les actions tokenisées - privées et cotées en bourse cumulées - représentent tout juste 1 million de dollars, sur les 18,6 milliards de dollars de valorisation de ce secteur. Une marge de progression au sein de laquelle le protocole Backed Finance tente de s'implanter, avec le lancement de son xBridge en capacité de les déplacer entre les blockchains Ethereum et Solana (SOL).

Des « xStocks » développés à l'aide du protocole CCIP de Chainlink. Ce qui leur permet de conserver toutes les propriétés des actions représentées, comme leur fractionnement éventuel, le calcul des dividendes ou d'autres actions des entreprises concernées, avec un ratio de 1:1 garanti.

Avec xStocks, nous avons introduit les actions tokenisées dans la DeFi de manière permissionless, et maintenant avec xBridge, nous bouclons la boucle : les actions tokenisées peuvent enfin circuler aussi librement que n’importe quel autre actif crypto. Yotam Katznelson, CTO et COO de Backed

Ces actions tokenisées sont bien évidemment disponibles sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken à l'origine du développement de ces xStocks, mais également du rachat de Backed Finance depuis début décembre et sa part de marché estimée à plus de 20 % de ce secteur en plein développement.

