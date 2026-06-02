La course aux dérivés s’accélère, OpenSea entre dans la danse

La fièvre des contrats perpétuels gagne tout l’écosystème crypto. En quelques jours, OpenSea a confirmé l’arrivée de perps propulsés par Hyperliquid, tandis qu’Ondo Finance annonce l'ouverture prochaine au grand public de sa plateforme de dérivés adossée à des actions tokenisées. Une convergence qui redessine le paysage du trading on-chain.

OpenSea s’invite sur le terrain des perpétuels avec Hyperliquid

La première marketplace NFT veut élargir son terrain de jeu. Le 1er juin 2026, Zack Brenner, responsable produit chez OpenSea, a lancé un appel sur X pour recruter des testeurs en accès anticipé aux contrats perpétuels sur la plateforme. Pour rappel, un contrat perpétuel est est un dérivé crypto permettant de parier sur le prix d’un actif avec effet de levier, sans date d'expiration contrairement aux futures classiques.

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Quelques heures plus tard, le même responsable a confirmé que ces perpetuals seraient bien propulsés par Hyperliquid. Un choix cohérent, alors que le token HYPE affiche une progression de +73 % sur les 30 derniers jours et une capitalisation de près de 16 milliards de dollars.

OpenSea reste l’une des marketplaces NFT les plus identifiées du marché, avec une part estimée à 70 % du volume mensuel selon Token Terminal. L’ajout des perps s’inscrit dans la stratégie de transformation en « plateforme de trading universelle » déjà esquissée autour du futur token SEA dont le lancement a déjà été repoussé plusieurs fois.

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Ondo Perps a déjà ouvert un accès anticipé sur les actions tokenisées

Ondo Finance, de son côté, a déjà ouvert l’accès anticipé à Ondo Perps fin mars, présenté comme « la première plateforme de perpétuels construite pour les actifs du monde réel ». Les utilisateurs éligibles peuvent y trader des contrats à terme avec un effet de levier allant jusqu’à 20.

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Parmi les actifs disponibles on retrouve AAPL, AMZN, COIN, GOOGL, META, MSFT, MSTR, NVDA, TSLA, mais aussi or, argent et pétrole. Le tout 24h/24 et 7j/7, avec des RWA tokenisés acceptés en collatéral. La plateforme, qui reste interdite aux résidents américains, devrait être ouverte au grand public dans les prochaines semaines.

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Un marché des perps qui se densifie

Ces annonces tombent dans un contexte réglementaire qui s’éclaircit. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vient d’approuver plusieurs contrats perpétuels de Kalshi tout en clarifiant son cadre d’examen pour ce type de produits.

Coinbase en profite pour se positionner comme le seul Futures Commission Merchant régulé par la CFTC ce qui permet aux américains d'accéder aux contrats à terme et aux options sur les cryptomonnaies sans passer par des intermédiaires offshore.

De son côté, Hyperliquid salue une décision qui « trace un nouveau chemin vers l’avenir ». La convergence est claire: marketplaces NFT, plateformes RWA, marchés de prédiction et exchanges historiques visent tous le même créneau, celui des dérivés perpétuels.

Pour les investisseurs, l’offre s’élargit considérablement. Reste à voir lequel de ces acteurs parviendra à capter durablement la liquidité, dans un marché où Hyperliquid s’impose déjà comme la référence.

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Source : X, Token Terminal

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