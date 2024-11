OpenSea prépare un changement de cap pour éviter le naufrage

Changer de cap pour faire face à des mers tourmentées. C’est le projet d’OpenSea, qui annonce une toute nouvelle plateforme disponible le mois prochain. À quoi va-t-elle ressembler ?

OpenSea promet une toute nouvelle plateforme

Le PDG d’OpenSea, Devin Finzer, a annoncé ce changement sur la plateforme X. Il a affirmé que les équipes de la plateforme avaient « discrètement mitonné » un projet :

« Pour réellement innover, on doit parfois faire un pas de côté et tout réimaginer. Nous avons donc construit une nouvelle OpenSea, à partir de zéro. »

Selon Devin Finzer, le projet prendra le large en décembre. Il partage par ailleurs le lien d’une file d’attente pour ceux qui souhaiteraient s’inscrire sur cette nouvelle plateforme :

Le site est avare en information : tout au plus peut-on connecter son wallet. On n’en sait pas beaucoup plus à ce stade sur les changements opérés sur OpenSea. Nous devrions en apprendre plus dans les semaines à venir.

Des difficultés chez OpenSea depuis plus d’un an

Mastodonte historique des tokens non fongibles (NFT), OpenSea était en difficulté ces derniers mois. L’entreprise avait dû se séparer de la moitié de ses employés il y a un an presque jour pour jour, la faute à des revenus qui avaient fortement baissé. Depuis, d’autres difficultés s’étaient accumulées, dont une lettre d’avertissement de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Parts de marché des différentes plateformes de NFTs

En janvier dernier, OpenSea se disait « ouverte » à un rachat, après que la chute des volumes et l’arrivée d’un concurrent majeur aient remis en question son hégémonie. 11 mois plus tard plus tard, la plateforme n’a pas été rachetée. Mais elle compte beaucoup sur cette nouvelle version, qui pourrait lui permettre de continuer à exister dans un écosystème devenu plus compétitif.

Source : Devin Finzer via X, The Block

