Délit d’initié sur les NFT : un ex-employé d’OpenSea écope de 3 mois de prison

Il y a maintenant près de 2 ans, un délit d’initié opéré par Nathanial Chastain, ex-chef de produit d’OpenSea, avait été repéré par la communauté grâce aux données on-chain. En effet, il s’est avéré que l’intéressé achetait en avance des tokens non fongibles (NFT) qui allaient être mis en avant sur la marketplace, dans le but de les revendre ensuite à profit.

En juin 2022, la justice américaine annonçait qu’elle se saisissait du dossier, et c’est ainsi qu’a commencé le premier procès pour un cas de délit d’initié dans l’écosystème Web 3.

Cette semaine, le verdict a été rendu pour Nathanial Chastain, après qu’il a été reconnu coupable le 3 mai dernier. Celui-ci écope ainsi d’une peine de prison de 3 mois pour des chefs d’accusation de fraude électronique et de blanchiment d’argent.

Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a commenté la décision de justice :

En plus des 3 mois de prison, d’autres sanctions viennent s’ajouter à la peine de Nathanial Chastain. En effet, 3 mois de confinement à domicile ont été requis, en plus d’un contrôle judiciaire de 3 ans, ainsi que 50 000 dollars d’amende.

Par ailleurs, l’ancien employé devra rembourser les bénéfices mal acquis pour les « dizaines de NFT » concernés qu’il aurait revendus à des montants 2 à 5 fois supérieurs à leur prix d’achat initial.

Ainsi, le journaliste Matthew Russell Lee a rapporté que Nathanial Chastain devrait se rendre le 2 novembre prochain pour effectuer sa peine :

