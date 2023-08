Friend.tech change le nom de ses « Shares » pour « Keys », une décision pour éviter la SEC ?

Friend.tech, le réseau social Web3 qui occupe l'actualité depuis quelque temps, a annoncé un changement de nom pour les « Shares », ces actions représentant une fraction du profil d'une personnalité de l'application, qui s'appelleront désormais « Keys ».

Selon le court tweet de friend.tech, le nom de « Shares » n'était que provisoire, et la nouvelle dénomination serait plus adéquate pour « mieux illustrer leur objectif en tant qu'éléments intégrés à l'application utilisés pour déverrouiller les salons de discussion de vos amis ».

Pour illustrer leur utilité, les « Keys » permettent de débloquer l'accès à des groupes de discussion privés entre les actionnaires et l'émetteur des actions. Ensuite, plus nombreux sont les actionnaires, plus le prix d'une action évolue à la hausse en parallèle, selon la loi de l'offre et la demande.

Friend.tech a connu un engouement monumental ces derniers jours, au point que Base, le layer 2 sur lequel repose l'application, a dépassé le nombre de transactions par seconde d'Ethereum (ETH) sur la journée du lundi 21 août.

Classement des layers 2 Ethereum par TPS sur le dernier jour

Un succès dû aux possibilités importantes de gain si le prix d'une action venait à grimper, mais également suite à l'annonce d'un potentiel airdrop par l'équipe de friend.tech. En parallèle, de nombreux influenceurs ont décidé de rejoindre friend.tech tout en en faisant la publicité, ces derniers touchant des revenus lorsque leurs actions sont échangées.

Selon certains observateurs, ce changement de dénomination serait sans doute moins anodin qu'il n'y parait. Effectivement, l'évolution de la valeur des actions (Shares se traduit littéralement par actions) sur friend.tech pourrait être assimilée à un versement de dividendes pour les actionnaires par la Securities and Exchange Commission (SEC). Aussi, le modèle des Keys pourrait être considéré comme un contrat d'investissement, ce qui pourrait faire passer le statut de ces dernières à celui de valeur mobilière, comme le veut le fameux test de Howey.

C'est en tout cas ce que pense Jesse Hynes, avocat et fondateur de Seedstarter :

