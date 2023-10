Révélation : FTX aurait autorisé « des retraits illimités » à Alameda Research

Tandis que les témoins se succèdent au procès de Sam Bankman-Fried, la liste de révélations chocs s'agrandit. Aujourd'hui, l'ancien directeur technique (CTO) de FTX a confessé avoir introduit une fonctionnalité offrant « des privilèges spéciaux à Alameda Research », l'une des autres entreprises fondées par SBF. De quoi parle-t-on concrètement ?

Nouveau témoignage accablant contre SBF

Le procès de Sam Bankman-Fried, dit « SBF », a débuté le 3 octobre aux États-Unis. Annoncé comme l'un des plus complexes et des plus médiatisés de l'histoire des affaires financières, celui-ci a déjà fait couler beaucoup d'encre et cela ne risque pas de s'arrêter, tant les révélations stupéfiantes se succèdent.

🔴 DIRECT – Suivre le procès de Sam Bankman-Fried et de FTX en temps réel

Les témoignages des anciens collaborateurs et des proches de Sam Bankman-Fried se succèdent et jettent de nouveau une lumière crue sur les coulisses de cette affaire. Aujourd'hui, c'était au tour de Gary Wang, co-fondateur de FTX et ancien directeur technique (CTO) de la plateforme, de comparaître devant le tribunal.

À noter que Wang a plaidé coupable en décembre dernier et a accepté de coopérer avec la justice. Au cours de son témoignage au tribunal, il a déclaré que Bankman-Fried lui aurait demandé de construire le code de la plateforme d'échange FTX de manière à « offrir des privilèges spéciaux à Alameda Research ».

Pour rappel, Alameda Research était l'une des sociétés-soeurs de FTX, fondée par SBF et dirigée par son ex-compagne, Caroline Ellison. Il leur est reproché notamment d'avoir utilisé (à plusieurs reprises) les fonds des clients de l'exchange pour renflouer les caisses de la société de trading.

👉 Pour aller plus loin : La liste des personnes interrogées au procès de SBF

Adoptez une Ledger pour sécuriser vos cryptos

Alameda Research avait « des retraits illimités » sur FTX

Évidemment, Gary Wang a été appelé à donner des détails sur les requêtes de SBF. La première concernait des avantages liés au trading, logiquement indisponibles aux clients classiques de FTX. Concrètement, Alameda avait la possibilité de passer des ordres plus rapidement que les autres et notamment que les market makers concurrents.

Mais surtout, Wang a confirmé les suspicions qui planent depuis le lendemain de la faillite de FTX sur l'existence d'une backdoor dans le code de la plateforme d'échange. D'après lui, SBF lui a demandé de permettre à Alameda de « réaliser des retraits illimités de ses comptes, même lorsque le solde était négatif ». Il précise que cette opportunité n'était évidemment pas offerte aux autres clients de FTX.

Par ailleurs, il précise que cette backdoor est responsable d'un trou de 8 milliards de dollars dans les caisses de FTX. Alors qu'un market maker classique de FTX avait des lignes de crédit de plusieurs dizaines de millions, Wang a expliqué que celles d'Alameda se comptaient en milliards, « in the billions, with a B » (ndlr : milliard se dit billion en anglais).

La défense de Gary Wang a cherché à démontrer l'inégalité de pouvoir entre Sam Bankman-Fried et les autres parties prenantes de FTX/Alameda. Alors que Bankman-Fried était le principal actionnaire d'Alameda, détenant 90 % de l'entreprise, Wang en possédait seulement 10 %.

Selon Wang, s'il y avait un désaccord « à la fin, c'était toujours à Sam de décider ». Près d'un an après les faits, les révélations continuent de surprendre, de choquer et d'indigner. Nous continuerons de vous informer sur celles-ci et sur l'issue du procès.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.