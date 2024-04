ZKasino : scandale autour d'un protocole accusé de voler 35 millions de dollars à ses utilisateurs

Depuis quelques jours, de nombreuses personnes ont fait part de leur mécontentement à l'encontre de ZKasino, un casino en ligne décentralisé présenté comme reposant sur zkSync et sur EigenLayer. Selon elles, la plateforme, qui vient de lancer son mainnet, aurait changé certaines informations sur son site concernant la manière dont les investisseurs du projet seraient remboursés.

Pour résumer, dans l'attente du lancement de la « ZKasino Chain », le projet aurait incité les personnes intéressées à bridge leurs Ethers afin de recevoir des tokens ZKAS (le prétendu gas token de ZKasino), lesquels étaient annoncés comme disponibles une fois le réseau lancé.

Seulement, sur le site de ZKasino, il était explicitement précisé que ces ETH seraient retournés à leurs détenteurs initiaux une fois la ZKasino Chain en place. Et c'est justement cette partie du site qui a été supprimée, ce qui signifie que les investisseurs ne reverront pas leurs Ethers, contrairement à ce qui leur était promis.

👉 Victime d’une arnaque aux cryptomonnaies : que pouvez-vous faire ?

Capture d'écran du site ZKasino en date du 4 avril. La partie encadrée en rouge a récemment été supprimée

Ce point n'a d'ailleurs nullement été nié par Zkasino. Dans un billet de blog en date du samedi 20 avril annonçant le lancement de la Zkasino Chain, l'équipe du projet explique clairement que les ETH investis ont tous été convertis en ZKAS, le gas token du réseau, « à un tarif réduit de 0,055 dollar ». Le communiqué précise qu'il s'agit d'une « faveur » accordée aux utilisateurs, pourtant non concertés à propos de ce changement.

Des actions qui ont conduit à de fortes vagues de critiques concernant le projet. Sur le canal Telegram de ZKasino, sur lequel il n'est d'ailleurs plus possible d'envoyer de messages, les questions relatives à un éventuel retour des ETH à leurs propriétaires restent sans réponse.

Ce faisant, certaines plateformes comme MEXC, Ape Terminal ou encore AIT Protocol, ont annulé leur Initial Dex Offering (IDO) prévue pour le lancement du token ZKAS.

Selon des conversations internes révélées par defizard (@belizardd), les individus à la tête du projet ne semblent en tout cas nullement interloqués par les réactions de leur communauté. Des messages tels que « Ils ont besoin de se calmer lol », « Ouais mais les plans changent », « On continue de build », « Les gens FUD toujours, c'est normal », ou encore « Nous n'avons pas scam quoi que ce soit », sont ainsi échangés.

👉 Dans l'actualité – Des investisseurs de FTX proposent à Sam Bankman-Fried d'annuler les poursuites à son encontre – Pourquoi ?

ZachXBT, l'enquêteur on-chain réputé pour mettre en lumière les scams prenant place dans l'écosystème crypto, a indiqué qu'il n'était pas surpris par ce changement de dernière minute.

Everyone sent a known team of grifters $30M and expected it would go any different.

Stop tagging me why would you expect me to make a post when you did not listen to my warnings about this team last year. https://t.co/0JlWbJDn2V

— ZachXBT (@zachxbt) April 20, 2024