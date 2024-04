Victime d’une arnaque aux cryptomonnaies : que pouvez-vous faire ?

Les promesses de gains rapides et mirobolants en cryptomonnaies sont souvent synonymes de tentatives d’escroquerie. Si vous êtes victime d’une arnaque impliquant la crypto, adopter rapidement les bons réflexes est primordial. Contacter un professionnel spécialisé en législation des actifs numériques en fait partie afin de se retourner contre les voleurs. Voici comment réagir si vous êtes victime d’une arnaque liée aux cryptos.

Identifier une arnaque crypto

Vous avez été victime d’une arnaque crypto et avez perdu des fonds ? Tentatives de phishing par mail ou sur les réseaux sociaux, pyramides de Ponzi, faux airdrops, ransomware, des recours sont possibles.

Si les néophytes sont souvent ciblés par des plateformes d’achat de cryptomonnaies frauduleuses ou de faux comptes de personnalités pour vider leur portefeuille, les utilisateurs plus aguerris ne sont pas non plus à l’abri de cliquer sur un lien corrompu.

Bien que la liste des scams crypto soit relativement longue, on distingue toutefois 7 arnaques crypto assez courantes. Si vous êtes victime de l’une d’entre elles, se tourner vers des professionnels qualifiés en cybercriminalité comme des avocats peut grandement vous aider.

Les recours possibles si vous êtes victime d’une arnaque

Déposer une plainte

Des recours juridiques sont possibles en cas d’arnaque liée aux cryptomonnaies.

Dans un premier temps, déposer une plainte permet d’engager des poursuites judiciaires sans tarder.

Le dépôt de plainte doit être effectué dans les 6 ans suivant l’escroquerie auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie.

Cette déposition peut s’accompagner d’un courrier recommandé au procureur de la République du tribunal judiciaire. Celui-ci devra indiquer :

Les circonstances et le déroulement de l’escroquerie ;

L’identité des parties prenantes, personnes physiques ou morales ;

La façon dont les cryptomonnaies ont été obtenues ;

Les sommes et informations en jeu.

Dans un second temps, se faire accompagner par un professionnel du droit permet de poursuivre cette action juridique.

Bien que l’industrie des actifs numériques soit jeune, des cabinets d’avocats spécialisés dans les arnaques crypto accompagnent les victimes d’escroquerie.

Contacter un avocat spécialisé dans les cryptomonnaies

En tant que professionnel du droit, un avocat vous guide dans les procédures à suivre et vous accompagne lors d’actions en justice afin d’identifier les voleurs et de récupérer vos fonds.

Contacter un avocat spécialisé dans les cryptomonnaies permet de savoir exactement quels éléments fournir et ainsi mettre toutes les chances de son côté pour récupérer ses capitaux.

En outre, se tourner vers un avocat de confiance est primordial, pour ne pas tomber entre les mains d’un fraudeur qui prétend vous aider à récupérer vos fonds dans le simple but de vous soutirer des informations et davantage de fonds.

Vous avez été victime d'une arnaque liée aux cryptomonnaies ? 👇

💡 Retrouvez également une liste d’avocats spécialisés dans les cryptomonnaies et la blockchain en France

Éviter les arnaques crypto : les bonnes pratiques à adopter

Les scams aux cryptomonnaies se multiplient à mesure que le marché évolue, il est donc important de rester alerte.

Toute incitation à l’investissement ou garantie de gains, qui plus est dans une conversation privée, doit éveiller vos soupçons.

Afin de ne pas interagir avec des sites Internet frauduleux, assurez-vous de :

Vérifier que la plateforme en question ne figure pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;

Étudier un lien et sa source avant de cliquer dessus ;

Ne pas flasher un QR-code dont vous ne connaissez pas la provenance ;

Ne pas cliquer sur un lien non-sollicité ;

et bien d’autres bonnes pratiques pour protéger son portefeuille de cryptomonnaies d’un hack.

L’adage selon lequel « de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités » est particulièrement vrai au sein de l’écosystème crypto. Nul n’est à l’abri d’une arnaque, la vigilance est donc de mise pour s’en prémunir autant que possible.

