Avis OneXTrade – Arnaque ou site fiable ?

Rendements élevés, investissements variés… À première vue, la plateforme OneXTrade a tout pour séduire. Cependant, plusieurs éléments pourraient laisser penser qu’il s’agit d’une arnaque. Découvrez notre avis complet sur OneXTrade.

C’est quoi OneXTrade ?

Comme souvent lorsqu'il s’agit de plateformes louches, on remarque de prime abord que plusieurs sites portent le nom de OneXTrade ou des dérivés.

Ces derniers présentent des logos, textes et services différents, ce qui est déjà un premier point très suspect. Par ailleurs, les sites promettent des retours sur investissement conséquents pour les utilisateurs, sans préciser comment cela est possible.

L’un des sites se décrit ainsi de manière particulièrement vague :

« Nous fournissons des investissements commerciaux durables pour les investisseurs potentiels autour du monde, pour accompagner le futur de Bitcion [sic] et des banques numériques, avec zéro frais. »

Par ailleurs, le site propose en apparence de nombreux services hétéroclites : du minage de cryptomonnaies, du Forex, des matières premières, des actions, des ETF, des pre-IPO, etc. On rappelle qu’un site proposant réellement tous ces services disposerait d’enregistrements obligatoires auprès des autorités de régulation, ce qui ici ne semble pas être le cas.

Sur un autre des sites que nous avons consultés, la page de présentation est elle aussi pauvre en informations. Tout au plus y trouve-t-on à nouveau des promesses de réussite, avec une syntaxe douteuse :

« Notre compagnie paie très énormément, et nous sommes contents. »

Par ailleurs, le site ne dispose ni de conditions d’utilisation, ni d’adresse postale. L’un des sites affirme être enregistré aux États-Unis, tandis que l’autre affirme être enregistré au Royaume-Uni. Mais la seule entreprise de ce nom outre-Manche a été dissoute en 2014. Nul besoin de rappeler que toute entreprise proposant des services financiers se doit d’être enregistrée et surveillée par les autorités en vigueur.

Quelles sont les fausses promesses de OneXTrade ?

Si l’on se penche un peu plus sur les services proposés par OneXTrade, on se rend compte que comme souvent, le site évoque des « referrals », ou parrainages. Cela est encore une fois un signe d’alerte, car des arnaques de type pyramide de Ponzi se cachent souvent sous ces procédés.

👉 Pour en apprendre plus – Qu’est-ce qu’une pyramide de Ponzi et comment repérer cette arnaque ?

Nous avons réussi à nous inscrire sur l'un des sites de OneXTrade, et comme c’est souvent le cas pour les arnaques, on tombe sur ce qui semble être une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Mais dans les faits, elle n’apparaît pas comme étant fonctionnelle. On ne peut pour ainsi dire rien faire, mis à part envoyer de l’argent vers la plateforme. Pour alimenter son compte, seules 3 adresses sont fournies pour envoyer du Bitcoin (BTC), de l’Ether (ETH) ou de l’USDT.

Par ailleurs, loin de proposer une liste d’investissements variés, comme le vantait le site, on ne peut investir que dans de mystérieux « packages ». Ces derniers promettent des retours sur investissement journaliers faramineux (jusqu’à 50 %), mais sans expliquer d’où proviennent les rendements. Il n’y a aucune information sur la nature de ces investissements ou la manière dont ils rémunèrent les utilisateurs.

Les « packages » de OneXTrade sur lesquels absolument aucune information n’est disponible

Témoignages d’utilisateurs de OneXTrade

Autre point qui nous paraît plus que louche : de faux avis clients sont proposés, et les personnes ayant créé le site ont manifestement oublié de les remplir :

Les « avis clients » sur un des sites de OneXtrade

Par ailleurs, nous avons été contactés par plusieurs utilisateurs – bien réels cette fois ! – de OneXTrade, qui nous ont rapporté des pratiques qui semblent bel et bien pointer vers une arnaque. L’un d’entre eux nous a confirmé qu’il avait fait un versement par carte bancaire de plusieurs dizaines de milliers d’euros, et qu’on lui avait promis un Bitcoin « gratuit » s’il achetait un Bitcoin.

La plateforme aurait prétendu fait fructifier son « investissement » et la victime pensait avoir récupéré des gains substantiels. Sauf qu’il ne lui a jamais été possible de récupérer ses fonds.

👉 À lire également – Top 7 des arnaques aux cryptomonnaies les plus courantes – Comment les repérer ?

Une autre victime nous a contactés, nous expliquant que OneXTrade lui avait dit que ses 250 € initiaux s’étaient magiquement transformés en 3 000 € puis en 12 000 €. OneXTrade lui a alors réclamé une « taxe » de 450 € pour retirer ces fonds de la plateforme.

Une 3e victime a également confirmé que OneXTrade lui a demandé cette même taxe pour pouvoir retirer ses fonds, cette personne ayant investi 3 000 € au total.

Ainsi, ces 3 témoignages nous laissent penser qu’une fois des fonds transférés vers OneXTrade, ceux-ci sont irrécupérables.

Notre avis sur OneXTrade : arnaque ou pas ?

Nous ne pouvons donc bien sûr pas conseiller l’utilisation de OneXTrade. Le peu d’informations disponibles, les témoignages préoccupants, ainsi que le manque et la mise en conformité auprès des organismes de régulation des marchés sont des signes pouvant indiquer que OneXTrade serait une arnaque. Aucun utilisateur ne semble ainsi avoir pu retirer ses fonds et il est plus que probable que les « gains » affichés soient inventés de toute pièce.

Notre avis sur OneXTrade

1/5

et que lorsqu’on vous promet de devenir riche rapidement, ou de vous enrichir sans contrepartie, c’est très certainement qu’il y a anguille sous roche.

Si vous ou des personnes que vous connaissez avez été victimes d’une arnaque aux cryptomonnaies, nous vous invitons par ailleurs à contacter les forces de l’ordre et des avocats spécialisés.

