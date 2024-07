Ethereum Code Avis (2024) – Arnaque ou site fiable ?

Investir dans les cryptomonnaies et miser sur Ethereum (ETH). C’est la promesse faite par Ethereum Code, une plateforme qui propose en apparence d’acheter et d’échanger des cryptos. Mais est-ce une réalité ou s’agit-il d’une arnaque ? Découvrez notre avis sur Ethereum Code.

Qu’est-ce qu’Ethereum Code ?

Ethereum Code se présente comme une plateforme permettant d’investir dans les cryptomonnaies, en particulier Ethereum (ETH). Elle reprend des codes visuels et un nom similaire au site louche BitiCodes.

Par ailleurs, plusieurs sites utilisant le nom « Ethereum Code » existent, sans que l’on sache quel est le site « officiel ». Par ailleurs, le service proposé par Ethereum Code n’est pas immédiatement clair :

« Ethereum Code est là pour vous aider à en savoir plus sur les crypto-monnaies, en servant de hub unique qui vous connecte à votre argent numérique. »

Cela semble être volontaire. Un premier élément suspect que l’on peut noter est que la plateforme invite l’utilisateur à ne pas faire de recherches poussées et à simplement se lancer :

« Vous n’avez pas besoin d’étudier un actif pendant des années avant de commencer à investir. L’une des façons les plus pratiques d’apprendre comment quelque chose fonctionne est par essais et erreurs. »

C’est bien sûr troublant, toute forme d’investissement nécessitant au contraire des connaissances. Par ailleurs, la plateforme présente des informations complètement erronées sur les cryptomonnaies, prétendant par exemple que la blockchain du Bitcoin (BTC) et d’Ethereum (ETH) est la même :

« Ethereum Code n’aurait pas existé sans Bitcoin, car la plateforme utilise la même blockchain que le Bitcoin. »

Autre élément suspect : le peu d’informations disponibles sur les services proposés sont très floues, voire montrent une grande méconnaissance du secteur des cryptomonnaies :

« Il s’agit d’une plateforme basée sur la blockchain hautement personnalisable, qui vous permet de négocier bien plus que des cryptomonnaies, car vous pouvez transformer n’importe quoi en un jeton non fongible (NFT), qui est l’une des monnaies utilisées par l’Ethereum Code. »

Nous remarquons également que bien que certaines publications mentionnent qu’Ethereum Code est régulée par la Securities and Exchange Commission de Chypre (CYSEC), ce n’est pas le cas.

Nous l’avons évoqué plus haut, plusieurs sites font usage du nom Ethereum Code. Mais seul l’un d’entre eux nous a permis de nous inscrire.

Après avoir renseigné les informations demandées, nous avons immédiatement été redirigés vers un site appelé « SPX Trade », qui se présente comme une plateforme d’échange.

Dans les faits, il n’est cependant pas possible d’échanger réellement de cryptomonnaies. Tout au plus est-il possible d’« alimenter » son compte, c’est-à-dire d’envoyer de l’argent à SPX Trade.

Lorsque nous avons essayé d’alimenter le portefeuille, nous avons été redirigés vers un nouveau site, qui lui non plus ne semble pas avoir de lien avec Ethereum Code. Sur la page, nous avons été invités à renseigner nos informations bancaires :

Une simple page de paiement attend les personnes qui s’inscrivent sur Ethereum Code

Autres éléments suspects que l’on peut mentionner sur le fonctionnement d’Ethereum Code : les pages « Disclaimer » et « Politique de confidentialité » ne sont pas en ligne. Par ailleurs, aucune mention n’est faite d’une adresse postale ou d’un numéro d’identification. La plateforme Ethereum Code ne semble donc liée à aucune entreprise réelle.

Par ailleurs, la plateforme semble donner des chiffres faussés pour tromper les visiteurs, qui ne correspondent pas à la réalité du marché crypto :

« La crypto valait 100 $ en 2013. En 2018, elle a atteint 318 000 $. »

En ce qui concerne ses services, bien qu’Ethereum Code promette des investissements en cryptomonnaies, la page d’investissement sur laquelle nous avons été renvoyés propose en réalité des paires Forex :

Il existe aussi une page « Terminal de trading ». Celle-ci semble cependant être une fausse interface de trading, où sont présentés de faux profils d’investisseurs. Là aussi, il n’est pas possible de faire quoi que ce soit sur la plateforme, à part « alimenter » un compte.

La fausse plateforme de trading, sur laquelle il n’est pas réellement possible de faire des échanges

Pour résumer, lorsqu’on s’inscrit sur Ethereum Code, on tombe donc sur des sites qui ne permettent aucunement l’achat ou l’échange de cryptomonnaies.

Qui est derrière Ethereum Code ?

Ethereum Code évoque beaucoup de « partenaires » et semble vouloir faire taire les inquiétudes en ce qui concerne les plateformes du même type :

« Nous sommes conscients de nombreux sites Web qui utilisent de fausses recommandations de célébrités pour envoyer des clients à des courtiers non réglementés ou à des centres d’appel. Notre site Web n’enverra des clients qu’à des partenaires qui nous ont fourni les assurances réglementaires requises. »

Dans les faits, nous n’avons trouvé aucun enregistrement d’Ethereum Code auprès de régulateurs financiers, aucune mention d’une entreprise établie légalement et aucun nom d’un responsable ou créateur du service.

Il faut aussi noter que la partie « analyses » du site semble a priori rassembler des articles de conseil en investissement sur l’or, les actions telles que Nvidia, ou d’autres produits financiers. Mais lorsqu’on suit les liens, on se retrouve de nouveau sur un site externe qui consiste en une simple page, et pas sur un réel média.

C’est donc une constante pour Ethereum Code : tous les « services » proposés ne semblent pointer que vers des pages qui invitent l’utilisateur à envoyer son argent, ce qui est typique des arnaques.

Notre avis sur la plateforme Ethereum Code

Pour résumer notre avis sur Ethereum Code, voici les éléments qui nous semblent plus que suspects et qui indiquent, selon nous, qu’il s’agit d’une arnaque :

Le site d’Ethereum Code semble calqué sur les autres plateformes louches que nous rencontrons régulièrement ;

Ethereum Code promet des services d’investissement en cryptomonnaies, mais cela n’est pas le cas dans les faits ;

Il n’existe aucune société de ce nom, aucun enregistrement officiel et aucune équipe identifiable ;

La seule action qu’il est possible de faire sur Ethereum Code est l’envoi d’argent ;

Aucune information n’est proposée à l’utilisateur en termes de sécurité des fonds ;

De nombreuses fautes et informations erronées sont présentes sur le site.

Il est donc évident que nous ne pouvons pas conseiller l’utilisation d’Ethereum Code, qui a, selon nous tous les marqueurs d’une arnaque.

Notre note sur Ethereum Code :

0/5

Nous vous conseillons plutôt de passer par des plateformes enregistrées et sécurisées pour vos achats et échanges de cryptomonnaies, comme Bitvavo, Bitpanda ou encore Binance. Une entreprise légitime, contrairement à Ethereum Code, vous montrera en effet comment elle fonctionne et la nature exacte de ses services.

