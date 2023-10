Avis BitiCodes – Arnaque ou plateforme fiable ?

La plateforme BitiCodes nous promet de « décoder le secret du succès du trading » et d’utiliser un bot efficace pour automatiser ses gains en cryptomonnaies. Mais est-ce vraiment le service proposé ? BitiCodes ne serait-elle pas en réalité une arnaque ? Voici notre avis sur BitiCodes.

C’est quoi BitiCodes ?

Comme souvent pour ce type de plateformes, une recherche rapide du terme « BitiCodes » nous montre que plusieurs sites semblent partager le même nom. Si nous nous rendons sur les pages en question, nous voyons que les logos, visuels et styles de communication changent. C’est donc déjà un point suspect à noter, qui est très courant sur les sites louches.

Par ailleurs, les services proposés semblent également distincts, alors que les URL contiennent toutes le terme « BitiCodes ». Sur le premier site, la plateforme vous propose de vous connecter à des courtiers, alors que le second semble faire la promotion d’un bot de trading crypto. Quant au dernier, il mentionne un « site officiel BitiCodes », mais renvoie vers des liens externes. Cela montre déjà bien sûr des marqueurs qui peuvent faire penser à une arnaque :

Trois versions différentes de BitiCodes

Nous nous sommes inscrits sur trois des plateformes du nom de BitiCodes. Sur la première d’entre elles, on nous a signalé qu’un « courtier » allait nous appeler immédiatement après l’inscription. Cela a effectivement été le cas, et la personne au téléphone a tenté de nous faire envoyer de l’argent sur une adresse, en nous promettant des retours très importants. Nous avons raccroché, et les appels se sont ensuite enchaînés : plus de 5 en moins de 10 minutes, sans que l’on décroche.

Lorsque nous nous sommes inscrits sur le second site du nom de BitiCodes, nous sommes tombés sur une fausse plateforme de trading, « FSL Revolution », à partir de laquelle il était uniquement possible de déposer de l’argent :

La « plateforme de trading » sur laquelle on tombe après l’inscription

Sur le dernier site de la nébuleuse BitiCodes que nous avons testé, nous sommes encore une fois tombés sur une autre plateforme de trading factice, baptisée « FortunaInvest ». Sur celle-ci, nous avons été invités à dépenser 250 dollars au minimum par carte bancaire, ou à envoyer du Bitcoin (BTC) sur une adresse :

La page de dépôt de fonds d’un des sites liés à BitiCodes

Nous voyons donc que les plateformes portant le nom de BitiCodes ne proposent ni de robot de trading, ni d’accompagnement personnalisé. Comme souvent sur ce type de sites suspects, l’enjeu semble être de nous appeler au téléphone. Par ailleurs, les sites eux-mêmes créent un faux sentiment d’urgence. Des bandeaux en haut de page nous invitent en effet à nous inscrire rapidement, sous peine de voir les places limitées nous échapper.

Tout cela n’inspire bien sûr aucune confiance, et nous n’avons trouvé aucune trace d’un service réel proposé par les sites de BitiCodes, qui reprennent par ailleurs le modèle de beaucoup d’autres que nous avons analysés.

Sur l’une des plateformes, nous avons également trouvé la clause de responsabilité suivante :

« BitiCodes n’agit pas en tant que conseiller financier – le contenu de notre site Web est uniquement à des fins éducatives. Nous ne fournissons aucun outil de trading ou de comparaisons de courtage. Nous connectons simplement des courtiers à des traders dans le monde entier pour aider davantage de personnes à accéder au monde des crypto-monnaies. »

Il n’y a cependant aucun contenu éducatif sur les sites, qui font plutôt tout pour inciter les visiteurs à dépenser leurs fonds. Sans contenu éducatif, ni réelle plateforme d’échange, nous pouvons donc qu’en conclure qu’il s’agit de sites vitrine destinés à récolter des informations personnelles.

Qui est derrière BitiCodes ?

Autre point commun avec d’autres sites louches : il n’y a pas d’équipe identifiée liée à BitiCodes. En cliquant sur la page « À propos de nous » de l’un des sites, voici la description que nous trouvons :

« BitiCodes est pour décrypter les secrets du trading de crypto. Nous sommes une équipe multinationale de spécialistes du marketing et de chercheurs financiers qui s’associent aux meilleurs courtiers à l’échelle mondiale. »

Mais aucun nom de ces « spécialistes » n’est cité. Par ailleurs, aucun courtier majeur et véritablement reconnu n’est associé au projet. Sur la page de contact, seuls un formulaire et une adresse mail avec un nom de domaine factice sont présents.

Autre élément louche : BitiCodes est parfois mentionné sous le nom de « BitiPlex », sans que cela soit expliqué.

Sur les moteurs de recherche, les seuls liens que nous trouvons sont des articles faisant en apparence la promotion de la plateforme. Mais ils ne proviennent d’aucun site réputé, et sont tous rédigés de la même manière. C’est donc également un marqueur courant d’arnaque.

Qu’en est-il alors des avis clients ? Sur la plateforme d’avis TrustPilot, des avis négatifs alertent sur BitiCodes, qu’ils qualifient d’arnaque :

Par ailleurs, les avis confirment ce que nous avons pu voir : les sites vitrine de BitiCodes ne servent semble-t-il qu’à récupérer des numéros de téléphone. Les personnes sont ensuite appelées à de nombreuses reprises et invitées à envoyer des fonds sur un compte situé à l’étranger. Si elles s’exécutent, il est très probable qu’elles ne revoient jamais leur argent, et qu’il n’y ait pas de possibilité de retrait.

Notre avis sur la plateforme BitiCodes

Nous ne pouvons bien évidemment pas conseiller l’utilisation de BitiCodes, qui présente tous les marqueurs de l’arnaque.

Les sites liés semblent être des coquilles vides et nous n’avons trouvé aucune trace d’un quelconque robot de trading. Par ailleurs, les liens externes que nous avons suivis renvoient vers des courtiers factices, où nous sommes seulement invités à déposer des fonds.

Nous rappelons donc que les promesses de gains importants, les incitations à s’inscrire rapidement et le manque d’informations sont des éléments qui doivent mettre la puce à l’oreille. Les arnaqueurs en cryptomonnaies se basent en effet sur l’appât du gain et le manque de connaissance de leurs victimes : il est donc important de prendre le temps de s’informer pour ne pas faire partie de ceux qui voient leurs fonds dérobés chaque année.

