Fermée en 2023, la plateforme OmegaPro avait eu le temps de rassembler beaucoup d’utilisateurs, qui ont alerté sur l’arnaque. En France, une enquête vient d’être ouverte. Le point sur une escroquerie présumée, qui aurait fait plus de 2 000 victimes dans l'Hexagone.

OmegaPro inquiétée en France ?

OmegaPro est un nom qui a longtemps circulé sur le Web francophone. Le site proposait des services flous, et promettait à ses utilisateurs des richesses démesurées et une éducation financière de pointe. Dans les faits, ce n’était pas le cas : le site a commencé à connaître des difficultés en décembre 2022, et il avait été mis sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Depuis, le projet avait muté : il avait changé de nom pour devenir GO Global, une plateforme reposant sur les mêmes mécaniques de « marketing de réseau », si l’on en croyait le site. Nous vous en avions fait la présentation il y a quelques mois : le site avait là aussi tous les marqueurs de l’arnaque. Par ailleurs, il semblait y avoir un lien entre OmegaPro et l’arnaque OneCoin.

La taille d’OmegaPro/GO Global a cependant attiré l’attention des autorités. On apprend en effet cette semaine que de nombreuses plaintes ont été déposées à l’encontre d’OmegaPro. En conséquence, le parquet de Paris a ouvert une enquête, selon des informations rapportées par l’AFP.

« Vaste escroquerie » et questions de juridictions

Les plaintes ont été confiées à la section économique et financière de la Juridiction nationale de lutte contre le crime organisé (Junalco). Reste cependant à savoir si la France peut agir, ou si c’est le Royaume-Uni qui devra mener l’enquête :

« L’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) a été chargé le 16 mai d’effectuer des vérifications, afin d’établir si une compétence française peut être retenue ou s’il conviendra d’effectuer une dénonciation officielle aux autorités anglaises, de qui relèvent les sociétés mises en cause »

Selon l’association Capital, qui a regroupé les témoignages de près de 2 000 victimes, une plainte a été déposée en février pour escroquerie, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses en bande organisée. D’après les avocats de l’association, le système pyramidal reposait sur le recrutement de nouveaux investisseurs, un élément clé au cœur des systèmes de Ponzi.

« Les investigations permettront non seulement de traduire en justice les responsables de cette vaste escroquerie, mais aussi de retracer et de récupérer les fonds importants illicitement détournés par les opérateurs de la plateforme concernée. »

Au total, plusieurs centaines de millions d’euros auraient été perdus par les investisseurs français ayant misé sur OmegaPro. On ne connaît pas les sommes en jeu au niveau mondial. C’est un rappel de plus de se méfier des sites qui promettent des gains importants, et dont les services sont flous.

Source : AFP

