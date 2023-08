Avis GO Global (ex-OmegaPro) – Arnaque ou plateforme fiable ?

La plateforme GO Global (anciennement OmegaPro) promet à ses utilisateurs de changer leur vie… Pourquoi il semble risqué d’utiliser cette plateforme ? GO Global est-elle une arnaque ? Voici toutes les réponses à vos questions sur GO Global.

C’est quoi GO Global ?

GO Global est une plateforme dont on entend de plus en plus parler. Pour revenir aux débuts de GO Global, il faut aller voir du côté d’OmegaPro, une plateforme similaire.

GO Global est le repreneur d’OmegaPro. Cette dernière était un système pyramidal avéré, qui avait été mis sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF). OmegaPro s’est effondrée en décembre 2022, peu de temps après la chute de la plateforme crypto FTX.

Le journaliste Philippe Miller a démontré que ce n’est pas un hasard, et qu’il existait même un lien entre FTX, OmegaPro et OneCoin, une des plus grandes arnaques du monde des cryptos.

Dès le départ, GO Global apparaît donc aux côtés de noms peu reluisants, ce qui n’inspire pas particulièrement confiance. Mais au-delà de cet héritage controversé, comment GO Global se distingue-t-elle d’OmegaPro ?

Ce que l’on peut déjà noter, c’est que la présentation du projet est assez vague. Sur son canal Telegram, la société explique qu’elle « fournit une éducation de calibre internationale qui vise à transformer la vie des gens ». Sur TrustPilot, la description de GO Global est la suivante :

« GO est la meilleure plateforme d’éducation pour le développement personnel afin de redonner le pouvoir au monde. GO souhaite redonner le pouvoir aux communautés afin d’acquérir les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour rencontrer le succès. »

On le voit, GO Global n’est pas clair sur ses caractéristiques et les services fournis, ce qui est déjà un point négatif : les arnaques se basent en effet souvent sur un flou volontaire pour attirer les utilisateurs. Si l’on creuse un peu, on apprend cependant que GO Global est tout comme OmegaPro une plateforme de « multi-level marketing », ou MLM.

Pour rappel, le MLM, ou marketing de réseau, est une technique qui peut cacher une arnaque. Il s’agit de vendre des produits et services à son propre réseau, et de « recruter » de nouveaux vendeurs.

Chaque parrainage permet au recruteur de toucher une partie des commissions du nouveau vendeur qu’il recrute. Au fur et à mesure, il devient de moins en moins rentable de parrainer de nouvelles personnes. Cela signifie que les échelons les plus bas de la pyramide se retrouvent à courir après les recrutements, alors que les plus élevés disposent de gains plus élevés.

En l’occurrence, GO Global propose manifestement la vente de formations de trading. La société joue ici sur des promesses trompeuses. Elle promet en effet aux utilisateurs des gains importants et une formation de trading, mais ils se retrouvent en réalité eux-mêmes à vendre ces services.

La promesse d’enrichissement de GO Global n’est donc pas uniquement basée sur une formation à la finance et aux plateformes d’échanges, mais bien sur un système qui repose sur des parrainages… Autrement dit, un système pyramidale.

La promesse faite aux « investisseurs » est par ailleurs conséquente : +300% de gains en 18 mois. Des gains trop beaux pour être vrais, qui ne sont semble-t-il présentés que pour attirer les nouveaux utilisateurs. C’est donc un point de vigilance de plus.

On l’a mentionné plus haut, l’Autorité des marchés financiers (AMF) avait en 2022 publié un avertissement à l’encontre d’OmegaPro Ltd :

« La société Omega Pro Ltd n’est pas autorisée à fournir des services d’investissement en France métropolitaine, ni dans les départements d’Outre-Mer, ni dans les territoires d’Outre-Mer. L’AMF et l’ACPR encouragent vivement les épargnants à ne pas donner suite à des sollicitations de personnes se réclamant de cette société. »

On le rappelle, GO Global étant la continuation d’OmegaPro, on ne peut qu’étendre cet avertissement à ce nouvel acteur.

L’équipe derrière GO Global : des liens avec d’autres plateformes louches

Un autre point à surveiller lorsqu’on évalue une plateforme est l’équipe de développement. Pour GO Global, elle inclut 3 personnes notables. Nader Poordeljo est le PDG, A.K. Khalil est le directeur des opérations et Paulo Tuynman est le président.

Il est difficile de trouver des informations sur ces trois personnes. Leurs réseaux sociaux les mettent en scène dans des décors luxueux, et ils font presque exclusivement la promotion de GO Global. On retrouve ici aussi des citations encourageantes basées sur le développement personnel, mais peu d’informations concrètes.

Par ailleurs, les « anciens » d’OmegaPro ont des carrières peu reluisantes. Comme l’a montré le site Warning Trading, Paulo Tuynman a participé au projet Omnia, qui est qualifié par beaucoup d’arnaque. Sur les réseaux sociaux, on trouve aussi des photos du PDG Nader Poordeljo avec Jordan Belfort, rien de moins que le Loup de Wall Street qui a inspiré le film du même nom. Autre nom associé à OmegaPro : Christopher Hamilton. Ce dernier s’est fait connaître pour avoir participé à l’arnaque d’ampleur OneCoin.

On note aussi l’absence de moyens de contacter les équipes de GO Global. Les publications YouTube n’autorisent pas les commentaires, et les canaux Telegram sont à sens unique. Il n’y a également aucun moyen de contact ou service client sur le site de GO Global.

Sur TrustPilot, les avis récents de GO Global sont en apparence dithyrambiques… Mais ils utilisent eux aussi un vocabulaire bourré de mots clés attirants. Par ailleurs, les noms et prénoms semblent générés aléatoirement, et les commentaires se recoupent, ce qui pose question. Si l’on se penche sur les avis négatifs, les avertissements pleuvent :

Notre avis sur GO Global

Nous avons essayé d’utiliser le site de GO Global, mais cela s’est avéré difficile. D’abord hors-ligne pendant plusieurs heures, il a ensuite été difficile d’y naviguer.

La page d’accueil offre peu d’informations sur les services proposés : aucune mention de tarifs, tout au plus on trouve des mentions de « formations » dont le contenu n’est pas détaillé :

Les mystérieuses formations de GO Global, qui ne sont détaillées nulle part

Par la suite, nous avons essayé de nous inscrire, mais cela n’a pas été possible. La page d’accueil ne présentait au moment où nous l’avons consultée (02/08/2023) qu’un bouton « Connexion ». Aucun formulaire d’inscription n’était accessible.

Sur le canal Telegram de l’entreprise, les membres sont incités à parrainer de nouveaux membres, afin de monter dans les échelons de GO Global. Cela tend à confirmer le fonctionnement pyramidal de la société, qui n’est accessible que via des parrainages payants. Pour inciter au recrutement, les membres qui ont atteint le niveau G6 sont par ailleurs invités à une « expérience extra-luxueuse ».

Sans lien d’inscription (et sans débourser de l’argent), il est donc impossible de s’inscrire sur la plateforme, qui montre donc là aussi qu’elle est particulièrement verrouillée et qu’elle manque de transparence.

Conclusion : GO Global/OmegaPro, arnaque ou pas ?

Pour résumer le cas de GO Global, anciennement appelée OmegaPro, voici les éléments qui nous paraissent au mieux louches, au pire dangereux, et qui peuvent évoquer une arnaque :

GO Global est l’évolution d’OmegaPro, qui est placée sur liste noire de l’AMF

On dispose de très peu d’informations sur le fonctionnement de la plateforme, et la nature des parrainages ;

Le système de type pyramidal est centré sur le recrutement de nouveaux utilisateurs : un marqueur très courant d’arnaque ;

Les gains vantés sont absurdement élevés, et il n’est pas précisé d’où ils sont issus (la pyramide d’un MLM se finance sur le dos dans nouveaux entrants) ;

Il n’est pas possible de contacter ni les équipes, ni un quelconque service client ;

La plateforme utilise un langage marketing très flou pour vanter ses services, tout comme les responsables du projet sur leurs réseaux sociaux ;

Les équipes de GO Global/OmegaPro semblent liées à d’autres plateformes louches et/ou ayant déjà fait l’objet des recours en justice.

En conclusion, nous ne conseillons par l’utilisation de GO Global, dont le fonctionnement semble présenter un grand nombre de marqueurs souvent présents dans les arnaques.

La plus grande prudence est donc de mise, et nous vous suggérons de vous tourner vers des plateformes plus réputées et fiables si vous souhaitez vous formez à l’investissement ou aux cryptomonnaies

Sources : GoGlobal.Network, Warning Trading, AMF

