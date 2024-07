Floki Inu (FLOKI) : attention aux faux tokens !

Ces arnaques se basent sur des tokens non légitimes, qui sont proposés sur des blockchains non utilisées par Floki Inu. On trouve en effet actuellement des tokens en apparence liés à Floki Inu sur Solana (SOL) et Base, le layer 2 de Coinbase.

Sauf que ceux-ci ne sont pas légitimes. Le FLOKI n’est en effet disponible à ce stade que sur la BNB Smart Chain, ainsi qu’Ethereum. Les cryptomonnaies du même nom disponibles sur d’autres blockchains ne sont donc pas liées au projet.

