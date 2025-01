Affaire Madoff : les victimes de cette pyramide de Ponzi ont été remboursées à hauteur de 94 %

Seize ans après le début de l'affaire Madoff, la grande majorité des victimes de la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire ont pu jouir d'un remboursement des fonds qu'ils se sont fait subtiliser. Ensemble, faisons le point sur cette escroquerie de grande ampleur et sur le plan de remboursement qui a été mis en place.

L'affaire Madoff, la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire

En 1960, à l'âge de 22 ans, Bernard Madoff fonde sa société d'investissement avec 5 000 dollars : la Bernard Madoff Investment Securities. Durant les années 70, avec l'aide de son frère, l'homme d'affaires américain participe à la fondation du traitement automatique des transactions, la pierre angulaire de ce que deviendra le NASDAQ.

Gagnant en notoriété à Wall Street, mais aussi auprès du grand public, Bernard Madoff imagine un stratagème pour s'enrichir illégalement. Il décide de monter un fonds d'investissement spéculatif dont le taux d'intérêt s'élève soi-disant à 11 %. Déjà à l'époque, ces intérêts annuels sont exorbitants, ce qui incite de nombreuses personnes à investir dans le fonds en espérant s'enrichir.

📊 Tout savoir sur le concept de Pyramide de Ponzi et comment s'en prémunir

Riches particuliers, institutions financières de toute nationalité, fondations, etc. De nombreuses personnes et entités confient leur argent à la société de Bernard Madoff, sans savoir qu'il s'agit en réalité de la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire.

Durant l'automne 2008 surgit la crise des subprimes qui touche le secteur des prêts aux États-Unis. Devant cette crise économique, les nombreux investisseurs ayant fait confiance à Bernard Madoff exigent de récupérer leur investissement et les bénéfices associés. Cependant, le courtier ne dispose pas des liquidités nécessaires pour procéder à toutes ses transactions.

C'est à ce moment-là que le monde entier découvrit que le fonds de Bernard Madoff était une arnaque, l'une des plus grosses escroqueries financières de l'histoire. En tout, le préjudice est évalué à 65 milliards de dollars, incluant les intérêts fictifs accumulés par les investisseurs durant des années.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Quinze ans pour rembourser la majorité des victimes de cette affaire

Les fils de Bernard Madoff, au courant de l'escroquerie, interpellent le FBI qui arrête le principal concerné en décembre 2008. Dans le cadre de son procès, il plaide coupable, évitant d'être jugé devant un grand jury. Au final, le tribunal de New York le condamne à 150 ans de prison ferme, une décision qu'acceptera l'homme d'affaires.

En parallèle, un plan de remboursement est imaginé. Le département de la justice des États-Unis saisit les comptes et les biens de la famille Madoff, dont un penthouse à New York et plusieurs yachts de luxe, afin d'indemniser les victimes.

📰 Dans l'actualité – Le remboursement de FTX est enfin lancé : qui est concerné ?

Par ailleurs, les personnes ayant placé leur argent dans le fonds, mais ayant retiré leurs gains avant l'automne 2008 ont été contraintes de rembourser les faux bénéfices qu'ils avaient accumulés.

Il aura fallu près de 15 ans pour que les 41 000 investisseurs éligibles au remboursement de leur investissement initial soient indemnisés. En tout, 4,3 milliards de dollars ont été utilisés pour mener à bien ce plan de remboursement, permettant de couvrir 94 % des pertes initiales.

Chaque victime a reçu en moyenne 119 000 dollars. Il s'agit là de chiffres bruts qui ne prennent pas en compte les frais de justice, ni l'inflation. Le 10e et dernier virement a été initié le 30 décembre dernier, clôturant une bonne fois pour toutes l'affaire Madoff.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : L'Agefi

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital