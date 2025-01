Le remboursement de FTX est enfin lancé : qui est concerné ?

Le 3 janvier 2025, le plan de réorganisation de FTX, approuvé en octobre dernier, est officiellement entré en vigueur. Les premiers remboursements concernent les créanciers appartenant aux « Convenience Classes », soit ceux dont les réclamations s’élèvent à 50 000 dollars ou moins, c'est-à-dire la grande majorité des individus concernés.

The FTX Debtors Plan of Reorganization is effective today, January 3, 2025. Today is also the initial distribution record date for holders of allowed claims in the Plan's Convenience Classes. Separate record and payment dates for other classes of claims will be announced later.

— FTX (@FTX_Official) January 3, 2025