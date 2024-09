Le fondateur de Whales Market, à l'origine du protocole GM.AI basé sur Solana, accusé de rug pull

Connu pour être à l'origine de nombreux projets cryptos, Dextercap, fondateur de Whales Market, est ciblé par de multiples accusations. Celles-ci mettent en lumière de potentielles escroqueries, y compris un rug pull initié au travers de son dernier projet GM.AI, un protocole basé sur Solana.

Le fondateur de WhalesMarket, à l'origine de plusieurs projets crypto, accusé de rug pull

Voici une histoire pour le moins surprenante mise en avant par l'un des membres les plus actifs de la communauté autour de la blockchain Solana, FabianoSolana. Sur X, cette personne s'est exprimée ce week-end autour du fondateur de la plateforme de trading Whales Market, qu'elle accuse de rug pull.

This is why you're supporting a serial rugger by buying and selling on @WhalesMarket Meet the guy who scammed the Crypto Community for millions while living a luxurious entrepreneur lifestyle pic.twitter.com/g9MInsH389 — fabiano.sol (@FabianoSolana) September 15, 2024

Connu sur le réseau social sous le pseudonyme Dexter_cap, FabianoSolana n'a pas hésité à dévoiler sa véritable identité. Le fondateur de Whales Market ne serait autre que Hung Dinh, un entrepreneur connu pour être au centre de plusieurs projets crypto n'ayant pas obtenu le succès escompté.

Parmi ses nombreuses créations, on retrouve Rada Network, un réseau qui fonctionnait à la fois comme un launchpad et une société de capital-risque et qui n'hésitait pas à investir dans de nombreux projets en lien avec le web3. Aujourd'hui, le projet est au point mort : le site Web de l'entité n'est plus accessible et ses réseaux sociaux inactifs.

FabianoSolana évoque également d'autres projets entrepris par Hung Dinh comme The Parallel et Orbitau, tous 2 centrés sur le métavers, ou encore DeFi Horse, basé sur le fameux réseau Rada. Tous ces projets ont été de clinquants échecs, et laissent même envisager quelques dérives.

Toutefois, c'est le dernier projet en date porté par Dexter_cap qui alimente l'actuelle controverse. Baptisé GM.AI, le nouveau projet de Hung Dinh se présente comme un protocole piloté par l'intelligence artificielle (IA) sur Solana et conçu pour améliorer la fonctionnalité et l'interopérabilité des applications décentralisées (dApps).

GM.AI, la goutte d'eau qui fait déborder le vase ?

En mars dernier, un token natif associé à ce projet est annoncé. En tout, 30 millions de dollars sont levés en quelques dizaines de minutes afin de financer le lancement de cette cryptomonnaie et le développement du protocole via une adresse Solana.

Rapidement, les fonds auraient été envoyés vers Binance. Pour FabianoSolana, cette manœuvre aurait permis à Dextercap de convertir cet argent en stablecoins, craignant que le cours du SOL, le token associé à Solana, ne baisse.

Alors que Hung Dinh affirmait que les tokens GM.AI ne seraient pas générés dans les prochains mois, sous prétexte de tensions sur le marché crypto, la cryptomonnaie a été lancée en août. Toutefois, dès la génération des tokens, le cours de la cryptomonnaie s'est effondré et sa capitalisation totale dépassait à peine les 2 millions de dollars, soit 15 fois moins que la somme récoltée 6 mois plus tôt.

Dans sa publication initiale, FabianoSolana a exprimé toute sa colère vis-à-vis de cette situation, n'hésitant pas à accuser Dexter_cap de rug pull :

Voilà pourquoi vous soutenez un tueur en série [de projets cryptos, NDLR] en achetant et en vendant vos tokens sur WhalesMarket.

Plusieurs membres de la communauté crypto se sont rapidement insurgés. L'un d'entre eux s'est même créé un compte baptisé « HungDinhScammer », relayant toutes les informations laissant présager les méfaits de Hung Dinh.

Nombreuses sont les publications qui se moquent de ce dernier, mettant en lumière son train de vie luxueux et en le mettant face à ses contradictions.

“We never intended to rug pull anyone” Tell me why you launched with 2 Millions instead of 30. Tell me why you botted your engagement so hard. Tell me why didn’t you communicate anything before this account exposed you so hard. I’m waiting. pic.twitter.com/MDiebDxeMl — GM AI FRAUD (@HungDinhScammer) September 15, 2024

Cet utilisateur est même allé plus loin en publiant une adresse associée à un wallet public. Il a ensuite sommé Whales Market d'obliger son fondateur « à rembourser l'argent manquant au pool de liquidité, à savoir 28 millions de dollars » d'ici ce lundi en faisant un virement directement dans le portefeuille en question.

Accusé d'être à l'origine de plusieurs escroqueries, Hung Dinh répond à ses détracteurs

Devant le flot d'accusations, Dexter_cap a publié un long message sur X ce lundi, dans lequel il a cherché à répondre à l'ensemble des personnes l'accusant de rug pull.

Statement.https://t.co/z6lW9ZHtKq has been a series of mismanagement, wrong (& unfortunate) timings, and above all poor communication from the team. Today we’re taking responsibility and promising a path forward to make investors whole. For the record, we have previously… — dexter | gmAI arc (@dexter_cap) September 15, 2024

Hung Dinh a introduit son message en reconnaissant certains de ses torts ainsi que l'échec de son projet :

GM.AI a été une série de mauvaises gestions, de malheureux et mauvais timings et surtout de mauvaises communications de la part de toute l'équipe. Aujourd'hui, nous assumons nos responsabilités, et nous promettons de trouver une solution pour indemniser les investisseurs.

Toutefois, Dexter_cap explique par la suite qu'il n'est en rien à l'origine d'un rug pull, ni de quelconque escroquerie. Il précise qu'il n'a pas dépensé l'argent issu de la levée de fonds à des fins personnels, mais qu'il en avait tout de même utilisé une partie pour le développement du projet.

La somme restante devrait être déplacée vers un portefeuille public « lorsque nous lancerons notre programme d'indemnisation » précise Hung Dinh. Pour conclure, le fondateur de Whales Market a annoncé qu'il fournirait plus d'information à ce sujet ce vendredi. Affaire à suivre.

