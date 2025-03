Retour à la raison sur les memecoins ? Les volumes de Pump.fun chutent de 95 %

Si les memecoins étaient les grands gagnants du début de l’année, l’enthousiasme semble s’essouffler. En particulier sur Pump.fun : le launcher de Solana (SOL) voit ses volumes chuter de 95 % depuis janvier.

Les memecoins de Pump.fun ne suscitent plus le même intérêt

Au plus fort de l’engouement sur Pump.fun, le volume d’échange des memecoins transférés sur Raydium était particulièrement élevé : plus de 3 milliards de dollars sur la seule journée du 19 janvier 2025, selon les données de The Block. Mais depuis, la ruée vers les memecoins semble s’être essoufflée.

Dans la journée d’hier, le volume des memecoins de Pump.fun transférés vers Raydium ne s’élevait plus qu’à 146 millions de dollars. Cela correspond à une chute de 95%, qui montre bien que l’enthousiasme n’est plus aussi présent.



Le volume de transaction des memecoins lancés sur Pump.fun et transférés sur Raydium

Par ailleurs, on peut aussi souligner que sur la masse gigantesque de memecoins lancés chaque mois, de moins en moins parviennent au Graal : atteindre 100 000 dollars de capitalisation et ainsi être lancés « en vrai » sur Raydium. Le 1er mars, seul 0,7% des tokens lancés sur Pump.fun parvenaient ainsi à ce but, contre près de 2% en novembre dernier.

De trop nombreuses controverses ?

Les controverses entourant Pump.fun ne semblent pas étrangères à ce repli. Le lancement de plusieurs memecoins associés à des célébrités – dont le président des États-Unis – a suscité son lot de critiques. Par ailleurs, de nombreux rug pulls apparents ont eu lieu. Et plus généralement, les accusations de délit d’initiés ont été légion.

Comme souvent dans le monde des memecoins, l’enthousiasme démesuré a donc fait place à une méfiance tout aussi importante. D’autant plus que le ralentissement a également eu lieu dans l’écosystème plus large des cryptomonnaies. Les cours de ces dernières ont nettement chuté, sur fond de tensions géopolitiques et d’incertitudes économiques.

D’où ce résultat : des memecoins qui peinent à convaincre ces dernières semaines. La trajectoire de Pump.fun reste cependant notable : le launcher a connu un succès tel qu’il a pu sortir récemment une application mobile et il a contribué à lui seul à la hausse du cours du SOL de Solana ces derniers mois.

Source : The Block

