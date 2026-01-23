28 000 milliards de dollars : les actifs numériques exploseront d'ici à 2030, selon Ark Invest

Le secteur des actifs numériques continuera d'exploser dans les 4 prochaines années, selon un rapport d'Ark Invest. La firme d'investissement envisage une croissance colossale de la capitalisation des cryptomonnaies.

le 23 janvier 2026 à 15:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

28 000 milliards de dollars : les actifs numériques exploseront d'ici à 2030, selon Ark Invest
Bitcoin

89251.1$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Le Bitcoin mène la charge dans un environnement encore friand de cryptomonnaies

Le rapport de Ark Invest pour 2026 souligne la place prépondérante qu'occupe encore à ce stade le Bitcoin. Selon la firme d'investissement, la plus grande cryptomonnaie va continuer de mener la charge dans les années à venir.

Cette prédiction est basée en partie sur les ETF crypto.

À ce stade, les institutionnels détiennent 12% du total de l'approvisionnement en Bitcoin, un record. Selon le rapport, la tendance va s'accélérer, parce que le Bitcoin reste à ce stade la cryptomonnaie la plus rentable, parmi les principaux actifs :

blockquote icon

Les rendements ajustés au risque du bitcoin ont surpassé ceux de la plupart des autres cryptomonnaies à forte capitalisation ainsi que des principaux indices pendant la majeure partie de l’année 2025. Le ratio de Sharpe annuel moyen a également dépassé celui de l’ether (ETH), de solana (SOL) et la moyenne des neuf autres composantes de l’indice CoinDesk 10 depuis le dernier point bas du cycle, en novembre 2022.

💡 Notre guide pour acheter facilement du Bitcoin (BTC)

Entre décembre 2022 et décembre 2025, le cours du BTC a progressé de 451 %. L'année 2025 a cependant été moins fructueuse : le cours du Bitcoin a perdu 5% entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Les actifs numériques vont exploser entre 2026 et 2030, selon Ark Invest

Pour les années qui suivent, Ark Invest est résolument optimiste : le rapport estime que l'accélération de l'adoption de la blockchain devrait se poursuivre. Au-delà du Bitcoin, la capitalisation totale des cryptomonnaies pourrait exploser jusqu'à 28 000 milliards de dollars d'ici à 2030, soit une progression de 61 % :

capitalisation actifs numériques

Progression estimée de la capitalisation totale des cryptomonnaies, selon Ark Invest

 

Le rapport note la place plus importante qu'occuperont les réseaux de smart contracts, mais il estime que le Bitcoin continuera à dominer largement la capitalisation totale :

blockquote icon

Nous pensons que le bitcoin pourrait représenter 70 % de ce marché, le reste étant dominé par des réseaux de smart contracts comme Ethereum et Solana.

🌐 Dans l'actualité – Le temps des incertitudes ? Goldman Sachs rehausse son objectif de prix pour l’or

Selon le rapport, cela dessine 2 grands secteurs séparés, qui évoluent en synergie. Avec d'un côté le Bitcoin et la diversification des trésoreries d'entreprise, ainsi que les réserves de valeur. De l'autre, les réseaux de smart contracts avec la finance décentralisée, la tokénisation d'actifs du monde réel, et bien sûr les stablecoins qui ont explosé ces derniers mois.

L'autre facteur de développement serait l'amélioration générale de la scalabilité, la baisse des coûts de transaction, et bien sûr une clarté réglementaire qui va croissant. Autrement dit, le secteur s'est assagi et c'est en cela qu'il a pu attirer les investisseurs institutionnels. L'intérêt ne va donc pas s'amenuiser, selon les prédictions d'Ark Invest.

Source : Ark Invest

