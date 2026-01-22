Le temps des incertitudes ? Goldman Sachs rehausse son objectif de prix pour l’or

Goldman Sachs rehausse de nouveau sa prévision de prix pour l’or, qui bat record sur record ces derniers mois. Qu’envisage l’institution financière et qu’est-ce que cela suggère pour le reste des marchés ?

le 22 janvier 2026 à 14:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Le temps des incertitudes ? Goldman Sachs rehausse son objectif de prix pour l’or

Goldman Sachs rehausse sa prévision pour l’or

Le métal jaune pourrait continuer à fortement s’apprécier, selon Goldman Sachs. La vénérable institution estime en effet que le cours de l’once d’or pourrait atteindre 5 400 dollars d’ici à la fin de 2026. C’est une nette hausse par rapport à sa prévision précédente, fixée à 4 900 dollars.

Il faut dire que le cours de l’or avait déjà presque atteint ce seuil : il a bondi jusqu’aux 4 887 dollars ce mercredi, sur fond de crise géopolitique entre les États-Unis et l’Europe. Si le métal jaune a nettement chuté depuis, cela montre une chose selon Goldman Sachs : le rallye de l’or n’est pas fini :

blockquote icon

Nous partons du principe que les investisseurs privés, qui se diversifient pour se couvrir contre les risques de politique économique mondiale et dont les achats ont porté la hausse au-delà de nos prévisions, ne vendront pas leurs positions en or en 2026. Cela rehausse mécaniquement le point de départ de notre scénario de prix.

💡 Les meilleures plateformes pour acheter de l’or en 2026

Le cours de l’or a progressé de 64 % au cours de l’année 2025. Sur les 21 premiers jours de 2026, il a pris 11 %. L’appétit pour le métal jaune est alimenté par un contexte incertain à l’international.

Achetez de l'or en toute simplicité avec GOLD Avenue

30 € de réduction dès 900 € d'achat avec le code CRYPTOAST

Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Des banques centrales qui étoffent leurs réserves

Goldman Sachs note par ailleurs que les banques centrales pourraient continuer à s’approvisionner en or en 2026. L’institution estime que 60 tonnes d’or pourraient être allouées, en particulier par les banques centrales de pays émergents.

Cela s’inscrit dans une tendance de fond : la diversification des réserves de change. Le dollar étant moins attractif qu’il y a quelques années, les banques centrales tendent à se concentrer davantage sur le métal jaune, ainsi que sur d’autres actifs.

🌐 Dans l’actualité – Donald Trump se félicite d'une « réunion très fructueuse » sur le Groenland — Les métaux précieux tremblent

L’or retrouve donc son rôle d’actif de réserve neutre (ou s’approchant de la neutralité), tout en soulignant les tensions actuelles. Les actifs jugés comme risqués, comme les actions et les cryptomonnaies tendent à en pâtir. Une tendance qui pourrait tarder à s’inverser, tant les crises sont nombreuses en ce début d’année 2026.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Reuters

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3883 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Or

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

 Baisse du Bitcoin et liquidations - Seul l'or résiste face à la perspective d'une nouvelle guerre douanière

Baisse du Bitcoin et liquidations - Seul l'or résiste face à la perspective d'une nouvelle guerre douanière

 Nouvel enlèvement crypto en Haute-Savoie - Les ravisseurs réclament 8 millions d'euros en cryptomonnaies

Nouvel enlèvement crypto en Haute-Savoie - Les ravisseurs réclament 8 millions d'euros en cryptomonnaies

 Les mineurs de Bitcoin capitulent : le hashrate est au plus bas depuis plus de 4 mois

Les mineurs de Bitcoin capitulent : le hashrate est au plus bas depuis plus de 4 mois