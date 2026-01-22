Le temps des incertitudes ? Goldman Sachs rehausse son objectif de prix pour l’or

Goldman Sachs rehausse de nouveau sa prévision de prix pour l’or, qui bat record sur record ces derniers mois. Qu’envisage l’institution financière et qu’est-ce que cela suggère pour le reste des marchés ?

Goldman Sachs rehausse sa prévision pour l’or

Le métal jaune pourrait continuer à fortement s’apprécier, selon Goldman Sachs. La vénérable institution estime en effet que le cours de l’once d’or pourrait atteindre 5 400 dollars d’ici à la fin de 2026. C’est une nette hausse par rapport à sa prévision précédente, fixée à 4 900 dollars.

Il faut dire que le cours de l’or avait déjà presque atteint ce seuil : il a bondi jusqu’aux 4 887 dollars ce mercredi, sur fond de crise géopolitique entre les États-Unis et l’Europe. Si le métal jaune a nettement chuté depuis, cela montre une chose selon Goldman Sachs : le rallye de l’or n’est pas fini :

Nous partons du principe que les investisseurs privés, qui se diversifient pour se couvrir contre les risques de politique économique mondiale et dont les achats ont porté la hausse au-delà de nos prévisions, ne vendront pas leurs positions en or en 2026. Cela rehausse mécaniquement le point de départ de notre scénario de prix.

Le cours de l’or a progressé de 64 % au cours de l’année 2025. Sur les 21 premiers jours de 2026, il a pris 11 %. L’appétit pour le métal jaune est alimenté par un contexte incertain à l’international.

Des banques centrales qui étoffent leurs réserves

Goldman Sachs note par ailleurs que les banques centrales pourraient continuer à s’approvisionner en or en 2026. L’institution estime que 60 tonnes d’or pourraient être allouées, en particulier par les banques centrales de pays émergents.

Cela s’inscrit dans une tendance de fond : la diversification des réserves de change. Le dollar étant moins attractif qu’il y a quelques années, les banques centrales tendent à se concentrer davantage sur le métal jaune, ainsi que sur d’autres actifs.

L’or retrouve donc son rôle d’actif de réserve neutre (ou s’approchant de la neutralité), tout en soulignant les tensions actuelles. Les actifs jugés comme risqués, comme les actions et les cryptomonnaies tendent à en pâtir. Une tendance qui pourrait tarder à s’inverser, tant les crises sont nombreuses en ce début d’année 2026.

Source : Reuters

