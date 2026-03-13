5 investissements complémentaires à la crypto pour diversifier son portefeuille

La crypto est un excellent moteur de croissance, mais elle ne fait pas tout. Pour construire un portefeuille solide, la diversification est indispensable : combiner des actifs peu corrélés entre eux, c'est le seul moyen de lisser la volatilité sans sacrifier son potentiel de rendement. Découvrez 5 classes d'actifs dans lesquelles investir pour renforcer votre portefeuille.

La diversification : pourquoi la crypto ne suffit pas ?

Pendant longtemps, le prix du Bitcoin était fortement corrélé aux marchés traditionnels, c'est-à-dire qu'il évoluait dans le même sens que les actions ou l'or.

Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai : lors des crises récentes, le Bitcoin a connu des chutes importantes alors que le marché des actions n'a pas connu le même sort. L'inverse est également vrai : le Bitcoin peut maintenant être résilient dans une période d'incertitude des marchés.

Cela ne remet pas en question l'intérêt du Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies dans un portefeuille, mais ça renforce l'argument de la diversification. Combiner des actifs peu corrélés entre eux, c'est le seul moyen de lisser la volatilité globale de son portefeuille sans sacrifier son potentiel de rendement.

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L'idée n'est pas de tout diluer dans des dizaines de produits différents. Au contraire : quelques actifs bien choisis suffisent pour construire un portefeuille solide et facile à suivre au quotidien. Voici lesquels 👇

La Bourse (actions et ETFs)

Difficile de parler de diversification sans mentionner la Bourse. C'est la classe d'actifs la plus accessible, la plus liquide et l'une des plus performantes sur le long terme. Et pour un investisseur basé en France, elle dispose d'un avantage fiscal redoutable : le PEA.

Pourquoi ce marché est-il intéressant ?

Investir en Bourse, c'est devenir copropriétaire d'entreprises réelles en achetant des actions et profiter de leur croissance dans le temps. Vous pouvez investir dans des actions françaises comme LVMH, TotalEnergies ou Airbus, mais aussi dans des géants internationaux comme Tesla, Nvidia, Microsoft ou Google, les mêmes entreprises qui alimentent le secteur de la Tech.

La Bourse permet également de s'exposer à des thématiques entières : l'intelligence artificielle, les biotechs, la cybersécurité, les énergies renouvelables ou encore l'armement. C'est là qu'interviennent les ETF (Exchange-Traded Funds), aussi appelés fonds négociés en bourse.

Un ETF est un fonds qui réplique mécaniquement la performance d'un indice ou d'un secteur entier : le S&P 500 (les 500 plus grandes entreprises américaines), le Nasdaq-100 (les 100 plus grandes valeurs tech américaines) ou encore le MSCI World (environ 1 400 entreprises dans 23 pays développés). En un seul achat, vous vous exposez à des centaines d'entreprises simultanément. C'est l'outil de choix pour investir en Bourse sans avoir à choisir les bonnes actions une par une.

Graphique du prix du S&P en bougies mensuelles – Source : TradingView

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L'avantage fiscal du PEA

Pour les résidents fiscaux français, le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est l'enveloppe à privilégier. Son fonctionnement est simple : après 5 ans d'ouverture, les gains réalisés (plus-values et dividendes) sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Cela signifie que sur la flat tax de 31,4 %, seuls les prélèvements sociaux (18,6 %) restent dus. Contrairement au compte-titres ordinaire (CTO), c'est un levier puissant pour optimiser la performance nette de son portefeuille.

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Où investir dans les actions et les ETF ?

En France, des courtiers en ligne comme Trade Republic ou XTB proposent un PEA sans frais de garde et avec des frais de courtage très compétitifs. C'est aujourd'hui la solution la plus efficiente pour investir en Bourse depuis la France. Il est également possible de se tourner vers des acteurs plus traditionnels à l'image de BoursoBank et Fortuneo. L'offre pourra y être plus diversifiée, mais les frais seront généralement plus importants.

👉 Retrouvez notre comparatif des meilleurs PEA pour investir en Bourse

Et depuis peu, une alternative commence à se faire une place de plus en plus importante : les actions tokenisées. Il s'agit de représentations numériques d'actions réelles émises sur une blockchain. Concrètement, acheter une action tokenisée Tesla ou Nvidia, c'est s'exposer à l'évolution du prix de l'action en question sans passer par un courtier traditionnel ni ouvrir un compte-titres.

C'est particulièrement intéressant pour les investisseurs déjà habitués à l'univers crypto, puisque tout se gère depuis les mêmes interfaces. Kraken, via son offre xStocks, propose ainsi plus de 60 actions tokenisées des plus grandes entreprises mondiales, accessibles 24h/24 et 7j/7, y compris le week-end, contrairement aux marchés traditionnels.

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Les métaux précieux

Si la crypto occupe déjà une place dans votre portefeuille, les métaux précieux constituent son complément naturel. L'or, essentiellement, partage certaines caractéristiques avec le Bitcoin : ressource en quantité limitée, réserve de valeur, protection contre l'inflation, mais avec une volatilité bien moindre et plusieurs millénaires d'histoire derrière lui.

Pourquoi ce marché est-il intéressant ?

L'or est avant tout une réserve de valeur. En période de tensions géopolitiques, de crise financière ou d'inflation persistante, il joue le rôle d'amortisseur dans un portefeuille. Sa corrélation avec les marchés actions est traditionnellement faible, voire négative lors des crises, ce qui en fait un outil de diversification particulièrement efficace.

👉 Où acheter de l'or en ligne ? Top 5 des meilleures plateformes

L'argent, lui, est un actif hybride. C'est à la fois une valeur refuge historique et un métal industriel de plus en plus stratégique : il entre dans la fabrication des panneaux solaires, des batteries de véhicules électriques et de l'électronique de pointe. Cette double nature lui confère un potentiel de croissance que l'or ne possède pas vraiment.

Bien sûr, il existe bien d'autres métaux précieux à l'instar du platine ou du palladium, mais force est de constater qu'ils attirent peu l'attention des investisseurs particuliers. Leurs marchés sont plus étroits, plus techniques et davantage soumis aux cycles industriels. L'or et l'argent restent donc les deux références incontournables pour qui souhaite s'exposer aux métaux précieux de manière simple et lisible.

Où investir dans les métaux précieux ?

La principale contrainte de l'investissement en métaux, c'est la logistique : stockage, transport, assurance. La plateforme Bitpanda résout ce problème avec son offre Metals et des tokens associés à chaque métal.

Chaque token acheté est adossé à du métal physique réel, conservé dans des coffres-forts sécurisés en Suisse et certifié selon les standards de la London Bullion Market Association (LBMA). Vous devenez propriétaire légal du métal correspondant, sans avoir à gérer la moindre logistique.

La plateforme Bitpanda propose l'or, l'argent, le platine et le palladium, achetables dès 1 € et revendables à tout moment. Et contrairement à l'achat de métal physique en direct, il n'y a pas de TVA sur les achats, même pour l'argent, le palladium et le platine, grâce au stockage hors taxes en Suisse.

🎁 Offre exclusive : pour tout premier achat d'au moins 50 € en métaux précieux sur Bitpanda, vous recevez 15 € en argent directement crédités sur votre compte. L'offre est limitée aux 2 000 premiers inscrits éligibles et est disponible jusqu'au 31 mars 2026.

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Les matières premières

Les matières premières forment une catégorie à part entière. À la différence des métaux précieux qui ont une dimension patrimoniale forte et une logique de réserve de valeur, les matières premières comme le pétrole ou le gaz naturel sont avant tout des actifs cycliques, étroitement liés à la conjoncture économique mondiale.

Pourquoi ce marché est-il intéressant ?

Les matières premières évoluent selon leur propre logique, dictée par l'offre et la demande physique, les décisions géopolitiques et les conditions climatiques. Elles constituent donc une source de décorrélation supplémentaire par rapport aux actions et à la cryptomonnaie. En période d'inflation, elles tendent également à bien se comporter : leur prix monte mécaniquement quand la valeur de la monnaie baisse.

Le pétrole est sans doute la matière première la plus suivie au monde. Les tensions récurrentes dans la région du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz en font l'un des actifs les plus réactifs aux événements géopolitiques, une caractéristique que les investisseurs peuvent transformer en opportunité, à condition d'accepter la volatilité qui va avec.

⚠️ Investir dans les matières premières via une plateforme grand public, c'est uniquement s'exposer à leur prix via des contrats financiers. Évidemment, vous n'achetez pas un baril de pétrole physique, vous pariez uniquement sur l'évolution de son prix.

Où investir dans les matières premières ?

Bitpanda permet de s'exposer aux matières premières depuis la même interface que vos cryptos et vos métaux précieux. C'est l'un des rares acteurs grand public à regrouper autant de classes d'actifs dans une seule application, tout en étant régulé en Europe.

Il est aussi possible de se tourner vers des plateformes décentralisées comme Hyperliquid afin de trader le pétrole avec des effets de levier et avec une importante liquidité.

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Les obligations d'États et d'entreprises

Une obligation est un titre de dette. Lorsqu'un État ou une entreprise a besoin de financement, il peut emprunter directement auprès des investisseurs en émettant des obligations. En achetant une obligation, vous jouez en quelque sorte le rôle de la banque : vous prêtez de l'argent en échange d'un coupon - c'est-à-dire un intérêt versé régulièrement - et d'un remboursement intégral à une date définie appelée maturité. C'est un actif à revenus prévisibles, beaucoup moins volatile que les actions ou la cryptomonnaie.

Pourquoi ce marché est-il intéressant ?

Pendant longtemps, les obligations n'attiraient personne. Les rendements étaient quasi inexistants et il était particulièrement difficile de s'en procurer en tant que particulier. La hausse rapide des taux directeurs depuis 2022 a complètement changé la donne. Aujourd'hui, des obligations d'États solides comme les États-Unis ou l'Allemagne offrent des rendements annuels de 3 à 5 %, et certaines obligations d'entreprise vont encore plus loin.

Dans un portefeuille, les obligations apportent de la stabilité, des flux réguliers et une corrélation très faible avec les cryptomonnaies.

Où investir dans les matières premières ?

Le courtier Trade Republic permet d'investir dans des obligations via des ETF obligataires, composés de centaines d'emprunts d'États et d'entreprises.

Ces produits visent à générer des revenus réguliers sur plusieurs années avec des rendements situés entre 1 et 3 % au-dessus des taux d'épargne traditionnels. Les intérêts sont distribués chaque trimestre et vous pouvez revendre vos parts à tout moment au prix du marché sans pénalité de sortie.

Trade Republic donne également accès aux obligations d'entreprise américaines avec des émetteurs comme Apple ou Netflix.

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Le private equity (capital-investissement)

Pourquoi ce marché est-il intéressant ?

La grande majorité des entreprises dans le monde ne sont pas cotées en Bourse. En se limitant aux actions traditionnelles, la plupart des investisseurs particuliers passent donc à côté d'une opportunité considérable. Le private equity permet de combler ce manque en s'exposant à des entreprises en pleine croissance avant qu'elles n'arrivent sur les marchés publics et souvent avant que leur valorisation n'explose.

L'autre atout majeur : les marchés privés évoluent selon leur propre logique, déconnectée de la volatilité quotidienne des marchés actions ou de la crypto. Quand les marchés publics s'affolent, vos fonds engagés en private equity ne fluctuent pas en temps réel : ils sont réévalués trimestriellement, ce qui apporte une certaine stabilité dans un portefeuille diversifié.

⚠️ Il s'agit de l'investissement le plus risqué de cette liste. Les entreprises privées ne sont pas toutes des succès en devenir et les valeurs peuvent fluctuer significativement. Le private equity doit donc rester une fraction de votre portefeuille global.

Où investir dans le private equity ?

Trade Republic permet d'investir en private equity dès 1 € via 2 fonds gérés par 2 références mondiales du secteur. Apollo, avec plus de 700 milliards d'euros sous gestion, est l'un des plus grands gestionnaires de private equity au monde. EQT est le leader européen du secteur, fondé à Stockholm il y a plus de 30 ans, avec une forte spécialisation dans les entreprises technologiques.

Autre avantage concret : Trade Republic ne prélève aucuns frais supplémentaires. Vous accédez aux mêmes conditions que les investisseurs institutionnels. La plateforme propose également un marché interne qui vise à permettre une revente mensuelle de vos parts, ce qui apporte une flexibilité inédite pour une classe d'actifs qui impose traditionnellement des blocages de plusieurs années.

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