Le SOL a-t-il terminé son cycle à 295 dollars ? Analyse technique de Solana au 19 février 2025

Bien que Solana ait été l'un des écosystèmes les plus performants du marché crypto ces derniers mois, il est actuellement encombré par les retombées des scandales liés aux memecoins et une baisse générale d'activité. Le phénix de 2024 sera-t-il capable de se relever à nouveau et de poursuivre son incroyable surperformance ?