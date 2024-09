ZachXBT accuse Circle et Jeremy Allaire de ne pas coopérer dans la lutte contre les hackers de Lazarus

En fin de semaine dernière, l’émetteur de stablecoin Circle a annoncé le déménagement de ses bureaux dans le centre économique de New York. Sous le post X partageant la nouvelle, le célèbre enquêteur on-chain ZachXBT s’en est pris à l’entreprise ainsi qu’à son dirigeant Jeremy Allaire, les accusant d’être un problème au sein de l’écosystème tout en les invitant à aller se faire fout*** :

Fuck Circle Fuck @jerallaire you do not care at all about the ecosystem except extracting from it.

Not once have you ever blacklisted after a DeFi exploit / hack when there was ample time while you continue to profit off the transactions.

You took 4.5 months longer than every… https://t.co/9TFn11UERU

— ZachXBT (@zachxbt) September 14, 2024