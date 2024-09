Il y a 2 semaines, le lancement officiel de Soneium, le layer 2 de Sony, a fait grand bruit. Le géant japonais semble en effet décidé à miser sur la blockchain, avec une solution de seconde couche bâtie sur Ethereum (ETH) : Soneium. Celle-ci sera accompagnée d’un token, disponible via un futur airdrop.

C’est sur cette nouvelle blockchain que compte miser Circle. La société a en effet signé un partenariat avec Sony pour lancer son USDC sur Soneium. Circle compte être le pont principal avec le dollar sur le layer 2. Pour rappel, l’USDC est le second stablecoin le plus capitalisé actuellement, avec plus de 35 milliards de dollars.

We’re excited to announce our collaboration with Sony Block Solutions Labs to bring bridged USDC on Soneium via our Bridged USDC Standard! This marks a significant milestone to set the stage for a new era of creativity in the Web3 space.

Read more about the collaboration here:… pic.twitter.com/0IRxrXhf5P

— Circle (@circle) September 16, 2024