Soneium : le mainnet du layer 2 de Sony est officiellement lancé

Après avoir annoncé son layer 2 d’Ethereum (ETH) l’été dernier, Sony a officialisé cette semaine le lancement du mainnet de Soneium. Ce nouveau réseau parviendra-t-il à trouver sa place au milieu de toute cette concurrence ?

Le layer 2 Soneium de Sony ouvre ses portes

En août 2024, Sony a présenté Soneium son propre layer 2 d'Ethereum (ETH), fruit d'une coentreprise avec Startale pour donner naissance à Sony Block Solutions Labs. D'abord lancé en tant que testnet nommé Soneium Minato, le réseau est désormais pleinement opérationnel depuis mardi :

Aujourd'hui, l'environnement de production de Soneium est officiellement ouvert au public. Étant donné que les spécifications du réseau correspondent étroitement à celles de Soneium Minato, les applications développées dans son environnement peuvent également fonctionner de manière transparente sur Soneium.

Sur le testnet Minato, ce sont 32 projets qui ont été sélectionnés pour cette mise au point, tandis que 14 millions de comptes ont été créés sur le réseau, pour un total de 47 millions de transactions.

Selon les premières données de DefiLlama, le réseau recense déjà plus de 3 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) dans ses applications de finance décentralisée (DeFi), tandis que 51 600 adresses ont été créées pour plus de 2 millions de transactions. Bien entendu, ces chiffres sont encore trop récents pour qu'ils veuillent dire quoique ce soit, et une véritable analyse devra être effectuée dans quelques mois pour fournir des données pertinentes.

Des développements de plus en plus affirmés dans le Web3

En parallèle, Sony a aussi lancé S.BLOX, son propre exchange de cryptomonnaies issu du rachat de WhaleFin et officialisé en juillet 2024. À l'occasion de cette réouverture, au Japon, la plateforme offrira l'équivalent de 3 000 yens en BTC aux nouveaux inscrit.

De plus, une campagne de tokens non fongibles (NFT) devrait être annoncée en février prochain, sur le thème du manga Ghost in the Shell. D'ailleurs, une nouvelle plateforme de NFT dédiée à l'engagement des fans doit être lancée par la même occasion, grâce à laquelle les entreprises pourront émettre leurs propres collections. Tous ces développements devront servir à renforcer l'écosystème de Sonieum en intégrant pleinement le réseau.

Tandis que les layer 2 d'Ethereum sont maintenant légion, il conviendra de voir si Sony parvient à concrétiser son ambition avec Sonieum, qui est de « réaliser un Internet ouvert qui transcende les frontières ».

Source : Sony

