Soneium : le guide complet pour être éligible à l'airdrop du layer 2 de Sony

Fin août, Sony a officiellement lancé le testnet public de Soneium, son layer 2, s’imiscant un peu plus dans l'écosystème Web3. Découvrez comment augmenter vos chances d'être éligible à un éventuel airdrop de Soneium en vous impliquant dans le développement de cette nouvelle blockchain, ainsi que de sa communauté.

Soneium, c'est quoi ?

Une opportunité pour Sony de faire son entrée dans le monde du Web3

Cela fait plusieurs années que Sony s'intéresse à l'écosystème Web3, comme en témoignent son intérêt pour les stablecoins et sa volonté de créer son exchange de cryptomonnaies. Après avoir pris le temps de l'observation, le géant technologique s'est officiellement lancé dans le bain en présentant son layer 2 basé sur Ethereum baptisé Soneium.

💡 Pour mieux comprendre – Qu’est-ce qu’un layer 2 ?

Ce réseau a été développé par Sony Block Solutions Labs, la division de Sony dédiée à la blockchain, avec l'aide de l'entreprise Startale. Afin de construire Soneium, la firme s'est servie d'OP Stack, un framework modulaire open source crée par l'Optimism Foundation.

Elle s'est également appuyée sur la technologie de cumul Optimistic consistant à regrouper plusieurs transactions et à les traîter off-chain. Comme l'indique Sony Block Solutions Labs, en exploitant OP Stack et cumul Optimistic, elle peut proposer « une blockchain évolutive, compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM) et conviviale pour les développeurs ».

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Un testnet ainsi qu'un programme d'incubation pour faire grossir la communauté d'utilisateurs

Fin août, le groupe technologique japonais a lancé le testnet public de Soneium qu'il a nommé Minato. Au travers de ce testnet mené en collaboration avec le protocole zkEVM du réseau Astar, Sony propose « un environnement de développement rapide et rentable pour fournir aux développeurs une plateforme compatible avec Ethereum ».

Ce réseau test, accessible au grand public, permet à n'importe qui de tester les différentes fonctionnalités du layer 2. À terme, Sony espère que des communautés autour des applications basées sur sa blockchain voient le jour et grandissent.

Comme nous allons le voir ci-dessous, utiliser de manière régulière le réseau de test Soneium Minato peut constituer une belle opportunité d'accroître ses chances d'éligibilité à un potentiel airdrop.

Comment être éligible à un éventuel airdrop de Soneium ?

Si certaines sources affirment qu'un airdrop sera initié par Soneium début novembre, aucun indice ne laisse envisager que l'événement se déroulera bien sur cette période. Par ailleurs, Sony n'a pas communiqué autour d'un éventuel airdrop et n'a pas donné d'indication concrète sur la marche à suivre pour être éligible à un tel évènement.

👉 Découvrez notre sélection d’airdrops crypto à ne pas louper

Toutefois, il est probable que la réalisation de certaines tâches en lien avec le layer 2 puisse drastiquement augmenter vos chances d'être éligible à un airdrop si celui-ci venait à se confirmer.

À noter qu'en vous inscrivant au préalable sur Layer 3, vous retrouverez la liste des tâches à effectuer sur Soneium. Une fois ces dernières réalisées, vous obtiendrez une récompense qui pourrait bien vous donner une chance supplémentaire d'obtenir des tokens issus d'un airdrop de Soneium.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Réaliser des transactions sur Minato, le testnet de Soneium

Depuis que le testnet Minato a été lancé, il est possible pour n'importe qui de réaliser des transactions avec des testnet tokens obtenus via Sepolia directement sur le réseau Soneium.

Nous vous invitons vivement à réaliser cette tâche si vous souhaitez augmenter vos chances d'éligibilité à l'airdrop de Soneium. Ci-dessous, les étapes à suivre pour y parvenir :

Rendez-vous sur l'un des nombreux faucets disponibles afin d'obtenir des ETH provenant du testnet Ethereum Sepolia , par exemple avec Alchemy ; Une fois sur l'une de ces plateformes, munissez-vous de l'adresse de votre portefeuille Ethereum afin de recevoir des Sepolia ETH ; Une fois les Ethers reçus, rendez-vous sur le bridge du testnet Minato ; Effectuez des swaps entre Sepolia et Minato depuis le bridge de Soneium avec vos tokens précédemment obtenus via le faucet. N’hésitez pas à multiplier les transactions pour maximiser vos interactions avec le testnet Minato.

Exploiter le testnet pour transférer ses ETH de Sepolia vers Minato peut accroître vos chances d'éligibilité à un airdrop de Soneium

En multipliant les transferts de Sepolia à Minato et vice-versa, vous utilisez Soneium et vous permettez à ses développeurs de s'assurer de son bon fonctionnement. Ainsi, il est fort probable que vous augmentiez vos chances d'être éligible à un éventuel airdrop.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Rejoindre le serveur Discord de la communauté Soneium

Lors de l'annonce du lancement de Soneium, un serveur Discord a été créé afin de rassembler la communauté autour du layer 2. En le rejoignant, on vous demandera de compléter certaines tâches afin de s'assurer que vous êtes une personne réelle et non un robot.

Une fois accepté sur le serveur de Soneium, tentez d'obtenir le rôle « GM » sur le serveur. Pour y parvenir, envoyez plusieurs messages dans le salon « waiting-room ». Attention : envoyez des messages relativement longs pour éviter d'être exclu temporairement, ce qui vous empêcherait de pouvoir interagir sur les différents canaux écrits et vocaux pendant plusieurs minutes.

Plus vous montez de niveau au sein du Discord de Soneium, plus vous avez la possibilité d'obtenir des rôles importants sur le serveur. N'hésitez pas à le parcourir et à écrire des messages sur tous les salons afin de faire grimper vos niveaux.

En obtenant certains rôles et en fonction de votre implication sur le serveur, vous pouvez augmenter vos chances d'être éligible à un airdrop de Soneium.

💡 L'airdrop season bat son plein depuis maintenant plusieurs mois. Pour ne rien louper des projets en vogue et maximiser vos chances d'éligibilité aux aidrops, rejoignez Cryptoast Research et entourez-vous de passionnés et d'analystes spécialisés.

Cryptoast Research : des guides complets pour farm les airdrops

Quelques conseils supplémentaires pour augmenter vos chances d'éligibilité à l’airdrop de Soneium

Si être actif sur le testnet Minato ainsi que sur le serveur Discord semble être des prérequis pour être éligible à un éventuel airdrop de Soneium, nous vous conseillons d'être attentifs aux points suivants :

N'hésitez pas à consulter régulièrement les réseaux sociaux de Soneium , notamment sa page X , qui n'hésite pas à communiquer différentes imformations pouvant se révéler utiles comme lors du lancement du testnet. Il se peut que des indices sur un éventuel airdrop et sur la manière dont il faut procéder pour y être éligible soient donnés dans les prochaines semaines ;

Discord peut également être un bon moyen de se tenir au courant des tâches à effectuer, puisque des contributeurs au layer 2 sont présents sur le serveur, et sachant qu’un canal permet de diffuser les informations officielles de Soneium ;

Intéressez-vous également aux différentes applications qui émergent sur Soneium, notamment les dApps qui pourraient voir le jour depuis Soneium Minato . En les utilisant et vous engageant dans la communauté autour de ces dApps, vous augmenterez probablement vos chances d'éligibilité à un éventuel airdrop ;.

Le 14 octobre 2024 est une date à cocher puisque Soneium annoncera les projets qui auront le privilège de participer à Soneium Spark, son programme incitatif à destination des développeurs . Un mois plus tard, le 15 novembre 2024, une journée de démonstration sera organisée, mettant en lumière l'ensemble de ces projets.

Acheter des cryptos sur eToro L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.