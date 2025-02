La blockchain Monad lance son testnet aujourd'hui

Le monde de la blockchain est en constante évolution, avec une recherche permanente de solutions plus rapides, plus sûres et plus scalables. C'est avec cette vision que Monad, une blockchain de type Layer 1 compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), s'apprête à franchir une étape cruciale en lançant son testnet public aujourd'hui.

