MegaETH : Comment devenir éligible à l'airdrop de ce projet crypto ?

MegaETH semble insuffler un vent nouveau à l'écosystème des Layer 2 d'Ethereum. Avec 20 000 transactions par seconde annoncées, le projet entend proposer des transactions en « temps réel ». Aujourd'hui, nous vous proposons un guide complet pour devenir éligible au futur airdrop de MegaETH.

Qu'est-ce que MegaETH et quelles sont ses caractéristiques ?

MegaETH est une solution de Layer 2 pour la blockchain Ethereum, actuellement en phase de testnet. En d'autres termes, MegaETH est une blockchain en surcouche d'Ethereum, avec une rapidité d'exécution supérieure tout en offrant des frais largement inférieurs.

Le projet se distingue par ses capacités techniques, notamment une vitesse de transaction quasi instantanée et une scalabilité sans précédent pour un Layer 2 : l'équipe derrière le projet annonce pouvoir atteindre plus de 20 000 transactions par seconde (TPS).

Tout savoir sur les Layer 2 et leurs caractéristiques avec notre fiche détaillée

Pour démontrer les performances exceptionnelles de son réseau, l'équipe MegaETH a développé un mini-jeu accessible à tous les utilisateurs. La réelle intention de ce jeu n'est pas à but de divertissement mais plutôt de prouver que chaque action est confirmée on-chain quasi instantanément : il constitue une démonstration concrète de la proposition de MegaETH.

Une autre des particularités de MegaETH concerne sa stratégie de financement. Alors que la plupart des projets qui se lancent sont largement financés par des fonds de capital-risque (VC), MegaETH a choisi une méthode plus cosmopolite, permettant à la communauté crypto d'investir avec les mêmes conditions que les VC.

Ainsi, MegaETH a levé 20 millions de dollars auprès de VC traditionnels et business angels influents comme Vitalik Buterin, 10 millions de dollars via la plateforme Echo et environ 5 000 Ethers via une vente de NFT, les Fluffles.

Exemple de différents Fluffles

Ces fameux Fluffles constituent une collection de NFT de type soulbound token (SBT), c'est-à-dire qu'ils ne sont pas transférables. Notez que détenir un Fluffle offre le droit à une allocation au futur airdrop de MegaETH.

Bien que MegaETH a déjà vendu la moitié de cette collection en février dernier (au prix de 1 Ether par Fluffle), une autre moitié sera encore à saisir dans les prochains mois.

Néanmoins, le coût d'un Ether par Fluffle n'est pas la seule barrière à l'entrée : il faut réussir à être sur liste blanche (whitelist) pour avoir le droit d'acheter le précieux sésame.

Pour le 2e drop de la whitelist de Fluffles, ce sont les projets développés sur MegaETH qui se chargeront d'une importante partie de la distribution.

Ainsi, cet article concernant l'airdrop de MegaETH sera particulier puisqu'il se concentrera essentiellement sur le fait d'obtenir cette fameuse whitelist.

Les premiers pas sur MegaETH

Avant toute chose, une recommandation capitale : n'utilisez jamais votre wallet principal pour interagir avec de nouveaux projets crypto. Cette règle de sécurité fondamentale est trop souvent négligée, même par des utilisateurs expérimentés.

Créez systématiquement un wallet secondaire dédié à vos interactions avec MegaETH. Cette précaution vous protégera en isolant vos cryptomonnaies de tout risque potentiel lié à un nouveau protocole.

Pour ce projet spécifiquement, nous recommandons fortement l'utilisation de Rabby Wallet. Ce wallet offre une sécurité renforcée par rapport à d'autres alternatives et intègre nativement plusieurs fonctionnalités particulièrement utiles pour interagir avec des Layer 2 comme MegaETH, notamment une gestion simplifiée des signatures et une vérification claire des smart contracts.

Découvrez notre tutoriel pour installer et configurer Rabby Wallet en toute sécurité

Rentrons désormais dans le vif du sujet. Vous allez pouvoir connecter votre wallet au réseau MegaETH en vous rendant sur ce site, lequel sera également utile pour la suite de ce tutoriel.

Appuyez sur le bouton désigné par la flèche jaune :



Capture d'écran de l'interface du site pour connecter son wallet à MegaETH

Notez que si vous souhaitez utiliser un autre wallet que ceux proposés par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton « MANUALLY ADD TESTNET » et avoir toutes les informations nécessaires pour une configuration manuelle.

Afin d'interagir avec les applications décentralisées (dApps) de MegaETH il faudra utiliser le faucet à partir du même site. Ce faucet vous permettra d'obtenir 0.005 Ether de test sur le réseau MegaETH.

Cliquez sur bouton « FAUCET » comme désigné par la flèche jaune dans l'exemple ci-dessous :

Capture d'écran d'un exemple pour récupérer le faucet de MegaETH

Il ne vous restera plus qu'à copier-coller votre adresse dans la case dédiée, valider le captcha, puis cliquer sur « GET TESTNET ETH ». Quelques secondes suffisent pour que vous voyez votre solde se mettre à jour sur votre wallet.

Une fois ces étapes complétées, vous êtes prêt à commencer votre exploration de l'écosystème MegaETH.

Tester les principales applications de manière organique

Contrairement à certains airdrops où le simple fait d'effectuer des transactions suffit à être éligible, MegaETH adopte une approche qualitative plutôt que quantitative. Le volume brut de transactions ne vous garantira pas une place dans l'airdrop. L'équipe de MegaETH valorise particulièrement une utilisation authentique et réfléchie de l'écosystème.

Découvrez notre fiche de suivi pour ne louper aucun airdrop en 2025

Par ailleurs, l'équipe derrière MegaETH met volontairement en avant certains projets triés sur le volet : ces projets sont liés à l'entité « Mega Mafia », l'incubateur/accélérateur officiel de MegaETH.

Afin d'avoir une vue d'ensemble rapide sur ces projets, vous pouvez vous servir du site précédemment utilisé pour le faucet comme suit :

Capture d'écran de l'interface de sélection des projets de l'écosystème MegaETH

En cliquant sur la case précédant la dénomination « MEGAMAFIA » vous pourrez alors réduire votre champ de recherche aux projets correspondants. La recherche peut être davantage affinée en utilisant la case « OMEGA », laquelle correspond aux projets uniquement déployés sur MegaETH ou/et la case « LIVE » pour les projets d'ores et déjà accessibles.

La finance décentralisée (DeFi) sur MegaETH

Notre premier exemple de protocole de finance décentralisée (DeFi) fait partie des projets accélérés par Mega Mafia : il s'agit de Valhalla. Valhalla est un exchange décentralisé (DEX) de trading perpétuel et spot. Il vise à offrir l'expérience et la rapidité des plateformes centralisées (CEX) tout en restant entièrement on-chain et permissionless pour le listing des tokens.

Découvrez notre tuto pour devenir éligible au prochain airdrop d'Hyperliquid

Afin de pouvoir tester l'application, il faudra se munir d'un code referral. Vous pouvez soit en trouver un au sein du Discord du projet ou bien utiliser le notre pour nous soutenir : « 103a3b52 ».

Capture d'écran de l'interface de Valhalla

Comme nous pouvons le constater sur l'image ci-dessus, un système à points sera prochainement intégré au protocole. Il pourrait ainsi être doublement intéressant de tester Valhalla car le projet pourrait également décider d'effectuer son propre airdrop.

Nous vous recommandons de partager vos retours d'expériences avec l'équipe/la communauté sur le Discord du projet : ces interactions à valeur ajoutée pourraient être la clé pour obtenir une whitelist de Fluffle.

Par ailleurs, utiliser cette application ne nécessitera pas que vous engagiez des fonds : tout est en phase de test donc vous pourrez même vous perfectionner au trading sans risquer de perdre votre capital.

Du côté de la DeFi sur MegaETH, nous pouvons également citer les exchanges GTE, et Euphoria bien que l'accès à ce dernier soit délivré au compte goute à l'écriture de ces lignes.

Sur GTE, prenez le temps d'effectuer plusieurs échanges en allant au-delà d'une simple transaction test. Idéalement, réalisez des échanges dans les deux sens (par exemple de l'Ether vers un token puis ce token vers de l'Ether) et n'hésitez pas à fournir de la liquidité dans au moins 2 paires différentes pour démontrer une utilisation plus avancée de la plateforme.

Les autres projets sur MegaETH

Bien que la DeFi ait une part prépondérante dans les applications à se lancer sur MegaETH, comme sur de nombreuses autres blockchains, l'écosystème de MegaETH ne peut pas être résumé à sa DeFi.

En effet, des projets plus originaux comme par exemple Noise se développent sur MegaETH. Noise est une plateforme où il est possible de miser sur la notoriété d'un projet : un procédé assez novateur qui pourrait rencontrer son public.

Néanmoins, il faudra une fois encore « jouer des coudes » pour réussir à accéder à la plateforme, en accès limité à l'écriture de ces lignes.

Par ailleurs, les propriétés techniques intrinsèques de MegaETH devraient permettre le lancement de jeux vidéo Web3 avec des transactions en « temps réel » : il y a donc de grandes chances de voir des projets se lancer sur cette blockchain plutôt qu'une autre.

Nous vous encourageons à explorer les diverses applications qui se développent sur MegaETH, toujours dans l'optique de partager des retours d'expériences sur les réseaux sociaux/canaux de messagerie des projets respectifs.

Perspectives pour l'airdrop de MegaETH

Afin de devenir éligible au futur airdrop de MegaETH, l'obtention d'une whitelist de Fluffle semble être une étape cruciale. Il faudra néanmoins prévoir 1 Ether pour obtenir le précieux sésame.

Les 2 meilleures options afin d'obtenir une place sur la liste blanche sont soit de créer du contenu sur les réseaux sociaux (en particulier X) en lien avec MegaETH/les projets qui s'y déploient ou bien de partager des retours d'expériences aux différents projets.

Ainsi, MegaETH entend récompenser davantage l'utilisation réelle et organique plutôt que le farming traditionnel d'airdrop.

Enfin, comme dans toute chasse à l'airdrop, il faudra se munir de patience pour espérer récolter les fruits de son labeur.

Sources : Frenchie.moca, Beacon

