Ethereum (ETH) : le réseau test Ropsten fermera définitivement courant décembre

Conformément à ce que les équipes de développement de la blockchain Ethereum (ETH) avaient annoncé au mois de juin dernier, le testnet Ropsten fermera ses portes dans les prochaines semaines.

Le testnet Rinkeby quant à lui devrait être le prochain à mettre fin à ses services. Ce dernier restera actif jusqu'à la mi-2023 afin que les utilisateurs et les développeurs puissent migrer vers les testnet Goerli ou Sepolia, qui, eux, resteront actifs et continueront à servir de bac à sable pour les prochaines mises à jour.

Tout comme Ropsten, Rinkeby est devenu obsolète suite à l'arrivée de la mise à jour The Merge en septembre dernier sur la blockchain Ethereum, faisant passer le réseau de la preuve de travail (PoW) à la preuve d'enjeu (PoS).

Par conséquent, les développeurs se sont - à juste titre - peu à peu désintéressés de ces 2 réseaux. À titre d'information, l'explorateur de blocs Etherscan ne prend plus en charge ces 2 réseaux de test depuis le mois d'octobre dernier.

La prochaine mise à jour importante de la blockchain Ethereum portera sur le fragmentation (sharding), une étape conséquente qui devrait enfin réduire les frais de transaction sur le réseau, lesquels constituent une barrière réellement importante pour une adoption plus large.

Aux dernières nouvelles, les développeurs d'Ethereum ont inclus l'EIP-4844 « proto-danksharding » à leur liste « considered for inclusion (CFI) », ce qui signifie qu'ils travaillent actuellement à sa mise en place sur le réseau principal (mainnet).

Nous pouvons donc nous attendre à ce que l'EIP-4844 soit incluse lors de la mise à jour Shanghai ou peu de temps après. Toutefois, comme pour tout calendrier de développement, il est tout à fait possible que certains imprévus retardent se mise en place comme nous avons pu le voir pour la mise à jour The Merge.

In my view, EIP-4844 is the most promising EIP contributing to the future of ethereum after The Merge.

Several L2 teams, various core devs from the EF, large crypto businesses, and major new projects all contributing to it because WE WANT TO SEE ETHEREUM WIN. pic.twitter.com/g9g0quwDKI

— liam.eth (@liamihorne) November 24, 2022