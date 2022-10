Google lance un service de cloud dédié aux nœuds Ethereum

Google aurait-il opéré son virage vers le Web3 ? C’est ce qui semble ressortir de plusieurs nouvelles parues ce mois. On apprend ainsi cette semaine que le géant de la Tech propose désormais un « Blockchain Node Engine », qui permet d’héberger des nœuds Ethereum.

Google propose un service dédié aux nœuds Ethereum

Selon le communiqué de Google, ce service d’hébergement des nœuds Ethereum vise à simplifier la procédure pour les utilisateurs :

« Alors que les nœuds autogérés sont difficiles à déployer et requièrent une gestion constante, le Blockchain Node Engine est un service d’hébergement de nœuds entièrement géré qui permet de minimiser certaines opérations. »

Concrètement, cela veut dire que le processus de synchronisation sera grandement accéléré par le service de Google. Un nouveau nœud pourra être déployé en une seule opération. Pour l’instant, le service se concentre sur la blockchain Ethereum, mais il sera ouvert à d’autres réseaux à l’avenir.

Google se lance dans le Web3

Google rappelle dans son communiqué son « engagement pour aider les développeurs Web3 à construire et déployer de nouveaux produits sur des plateformes basées sur la blockchain ». Il est vrai que le géant semble avoir accéléré la cadence ces dernières semaines.

Au milieu du mois d’octobre, on apprenait ainsi que les paiements en cryptomonnaies seraient désormais acceptés pour ses services de cloud. Et quelques jours plus tôt, le partenariat entre NEAR et Google Cloud était annoncé, afin d’accompagner les startups évoluant dans le Web3.

Un engagement qui pèse par ailleurs financièrement. Au cours de l’année dernière, Alphabet, la maison-mère de Google, était l’entreprise ayant le plus investi dans la blockchain, avec 1,5 milliard de dollars. Ce sont les sociétés Fireblocks, Dapper Labs, Voltage et Digital Currency Group qui avaient été favorisées.

L’arrivée d’un géant tel que Google dans le secteur est donc tout sauf anodine. À l’heure actuelle, les nœuds Ethereum sont majoritairement hébergés grâce aux services d’AWS, l’arrivée d’un nouveau poids lourd devrait donc rebattre partiellement les cartes.

