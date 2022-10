Google acceptera bientôt les paiements en cryptomonnaies pour ses services de cloud

Le géant Google vient de conclure un accord avec Coinbase qui permettra à certains de ses clients de payer pour des services de cloud computing en utilisant des cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC). En parallèle, l'entreprise a déclaré qu'elle étudierait la possibilité d'utiliser Coinbase Prime, un service de stockage et d'échange de cryptomonnaies.

Google poursuit son immersion dans le Web3

Lors de la conférence Cloud Next de Google qui a lieu ce jour, le mastodonte Google a annoncé qu'il allait prochainement accepter les paiements en cryptomonnaies pour tous les services fournis par Google Cloud.

Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre Google et la plateforme Coinbase, qui fournira l'infrastructure nécessaire via son service Coinbase Commerce.

Disponible début 2023, la nouvelle option de paiement sera dans un premier temps proposée à des clients impliqués dans l'industrie du Web3.

Particulièrement enthousiaste au sujet de ce partenariat, le PDG de Google Cloud Thomas Kurian ajoute :

« Nous voulons rendre la construction [d'applications ; NDLR] dans le Web3 plus rapide et plus facile, et ce partenariat avec Coinbase aide les développeurs à se rapprocher de cet objectif. »

En outre, les développeurs du Web3 pourront également accéder aux ensembles de données publiques de BigQuery de Google, qui seront alimentés par les Coinbase Cloud Nodes sur les blockchains majeures.

Cette intégration permettra aux développeurs d'exploiter des services du Web3 sans avoir besoin d'une infrastructure coûteuse et complexe.

Enfin, Google étudie également les différentes manières dont il pourra utiliser Coinbase Prime, un service de stockage de cryptomonnaies principalement destiné aux entreprises.

Une présence dans le Web3 de plus en plus forte

Cela marque indubitablement un nouveau tournant pour Google et son implication dans le monde de la blockchain, même si l'entreprise s'en rapproche depuis plusieurs années déjà.

En effet, via Google Cloud, le géant américain travaille déjà avec de nombreuses blockchains de diverses manières. On note notamment le lancement d'initiatives avec NEAR Protocol, la BNB Chain de Binance, Hedera Hashgraph, Flow de Dapper Labs ou encore Theta Network.

De plus, la maison mère de Google, Alphabet, multiplie les investissements dans les startups blockchain. Il s'agit d'ailleurs de l'entreprise cotée en Bourse qui investit le plus de fonds dans le secteur : 1,5 milliard de dollars entre septembre 2021 et juin 2022.

Source : Communiqué de Google

