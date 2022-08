Bear market ou pas, le géant Google semble toujours autant intéressé par les entreprises blockchain. Il s’agirait de la société ayant le plus investi dans ces dernières depuis septembre, d’après un rapport récent.

Google n’a pas ralenti ses investissements dans les entreprises blockchain

Les données nous viennent du site d’analyses Blockdata, qui a publié un rapport sur les 100 entreprises les plus capitalisées, telles que Google (Alphabet), et leurs investissements dans les entreprises blockchain. Pour rappel, cette dernière est actuellement la 4e plus grosse entreprise mondiale, avec un market cap qui dépasse 1 500 milliards de dollars.

C’est donc Alphabet, la maison-mère de Google, qui a fait le plus d’investissements depuis septembre dernier :

« Les investisseurs actifs au sein des plus grosses séries d’investissement sont Alphabet, BlackRock, Morgan Stanley, Samsung, [et] Goldman Sachs. »

Classement des plus gros investissements dans les entreprises blockchain

On le voit, Google s’est concentré sur 4 entreprises blockchain :

Fireblocks , un service de garde d’actifs numériques ;

, un service de garde d’actifs numériques ; Dapper Labs , une entreprise de gaming qui a créé notamment NBA Top Shots ;

, une entreprise de gaming qui a créé notamment NBA Top Shots ; Voltage , une société d’infrastructure liée à Bitcoin ;

, une société d’infrastructure liée à Bitcoin ; Digital Currency Group, une entreprise de capital-risque.

Ses voisins de classement n’ont pas fait les mêmes choix. On voit ainsi que BlackRock a préféré l’émetteur de l’USDC Circle, ainsi que la plateforme d’échange FTX.

Une différence notable, c’est que Google a fait un choix plus réduit d’entreprises blockchain qui l’intéressent cette année – le signe du bear market que l’on connaît actuellement ? Pour autant, le géant de la Tech n’avait investi « que » 600 millions de dollars l’année dernière… Distribués à 17 entreprises au total.

Une ouverture progressive à la blockchain

L’intérêt de Google ne se limite pas à l’investissement dans les entreprises blockchain, mais on sent une certaine patience de la part de la société, qui établit petit à petit des fondations pour son exploration de ces technologies. En janvier dernier, la elle avait ainsi confirmé qu’elle allait explorer davantage le stockage de cryptomonnaies. Le même mois, elle avait annoncé avoir rassemblé une équipe chez Google Cloud, spécifiquement dédiée au sujet.

Depuis, elle a de nouveau étoffé ses équipes blockchain. L’arrivée d’un colosse comme Google dans le secteur est loin d’être anodine. Elle montre que le secteur de la Tech au sens large compte continuer à intégrer ce type de technologies dans les années à venir.

Source : Blockdata, 8marketcap

