Les Français sont désormais dans le top 10 des nationalités les plus riches en moyenne

Si la France est (très) endettée, le patrimoine moyen des Français se porte plutôt bien. C'est ce que montre un rapport sur la richesse de Allianz, qui révèle que l'Hexagone se distingue notamment par une hausse du patrimoine immobilier.

Les Français dans le top 10 des habitants du monde les plus riches

Le rapport d'Allianz étudie annuellement 60 pays du monde parmi les plus riches. Pour l'année 2023, on note une nette progression des Français, qui prennent 3 places au classement. Si l'on prend en compte tous les avoirs des français (livrets, assurance-vie, actions, patrimoine immobilier...) ceux-ci sont classés 10e. Le patrimoine moyen d'un Français s'élèverait désormais à 214 980 euros.

Ils sont ainsi placés devant les Allemand (201 240 euros), les Britanniques (200 970 euros) et les Italiens (182 710 euros). Les Français sont cependant devançés par les Belges (268 100 euros), les Néerlandais (274 100 euros) ainsi que les Danois (276 130 euros).

Si l'on exclut l'immobilier du patrimoine financier, les Français sont cependant classés 16e. Mais leurs placements et épargnes leur rapportent quand même plus qu'avant : ils représentent en moyenne 72 380 euros. Il faut cependant noter que ces chiffres sont des moyennes et non pas des médianes. Cela tend donc à lisser les extrêmes de revenus.

Qui sont les citoyens les plus riches du monde ?

Au classement, les citoyens les plus riches sont Suisses, avec 577 910 euros. Ils sont suivis par les Américains (439 740 euros), puis les Australiens (365 830 euros).

Le rapport d'Allianz note par ailleurs que les différentes générations n'ont pas la même richesse. Selon l'analyse, les "Baby Boomers" vont rester la génération la plus riche pour un certain temps :

"Aucune des générations suivantes ne peut rivaliser avec les Baby Boomers, qui ont épargné 614% de leurs revenus, avec un retour annuel moyen de 6,1%. Les grands perdants sont les Millenials."

🌐 Dans l'actualité - Hausses d'impôts imminentes ? Les recommandations du gouverneur de la Banque de France pour redresser la barre

Bien que les Français disposent en moyenne d'un patrimoine important, la progression du coût de la vie vient partiellement temporiser ces chiffres. Selon l'Insee, 14,4% de la population française vit en 2024 sous le seuil de pauvreté et l'Observatoire des inégalités note une plus grande fracture entre les forts revenus et les revenus modestes avec l'accélération de l'inflation.

Source : Allianz, Centre d'observation de la société

