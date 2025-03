Crypto & Bourse : ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 17 au 23 mars

Alors que les yeux du monde sont rivés sur l'Ukraine, plusieurs décisions concernant le financement de l'armement seront prises cette semaine. Les Banques centrales doivent également rendre leurs décisions de politique monétaire, dans un contexte macro particulièrement tendu. Que retenir alors de cette semaine cruciale ?

Lundi 17 mars - conférence Nvidia, unlock d'Apecoin (APE)

Ce lundi débute une conférence IA de Nvidia à San Jose, qui aura lieu jusqu'au 21 mars prochain. Ce sera l'occasion pour l'entreprise de parler des dernières avancées en termes d'intelligence artificielle et de robotique, avec probablement quelques annonces à venir.

💡 Notre guide pour acheter facilement des actions Nvidia (NVDA)

Côté crypto, on note un unlock de la part de Apecoin (APE). La cryptomonnaie associée au Bored Ape Yacht Club libérera 10 millions de dollars de tokens APE.

Acheter des actions sur eToro



Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 51% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/feesLes CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 51% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Mardi 18 mars - Rencontre Trump-Poutine, réarmement allemand et décision de la Fed

Ce mardi, les yeux seront tournés vers l'Ukraine. Une rencontre entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine est en effet prévue. Les négociations pour un accord de cessez-le-feu et éventuellement une paix ont été au cœur des discussions ces derniers jours.

De son côté, l'Allemagne fait partie des pays européens qui appellent au réarmement. Ce mardi, les députés du Bundestag vont voter sur le programme d'investissement dans le secteur de l'armement, un débat à haut risque.

✅ Investissez différemment dans cette période incertaine en achetant des cryptomonnaies

Du côté des Etats-Unis, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale se réunira pour sa première journée. Quelques statistiques clés seront également publiées (permis de construire, commerce extérieur, production industrielle de février), dans un contexte de guerre commerciale menée par le gouvernement ces dernières semaines.

En ce qui concerne les cryptomonnaies, on note la tenue du Sui Gaming Summit à partir du 18 mars. Le Fasttoken (FTN) procédera de son côté à un unlock d'ampleur : 80 millions de dollars.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Mercredi 19 mars - défense de l'Europe, décision des banques centrales des Etats-Unis et du Japon

La guerre en Ukraine sera de nouveau le point focal de ce mercredi, avec une présentation par l'Union européenne d'un livre blanc sur l'avenir de la défense. Sera aussi présenté un plan d'action pour l'industrie de l'acier, malmenée par les nouveaux droits de douane de Donald Trump.

🌐 Dans l'actualité - La Chine « rigole » et « profite » des tarifs douaniers imposés par Donald Trump à l’Union européenne

Nous connaîtrons également les chiffres de l'inflation de février en Europe, alors que la banque centrale du Japon rendra sa décision de politique monétaire dans le même temps. Cela sera aussi le cas aux Etats-Unis, où un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, est attendu.

En France, la Banque de France présentera son rapport annuel, suivi d'une conférence de presse de son gouverneur François Villeroy de Galhau.

Jeudi 20 mars - politique monétaire en Europe et au Royaume-Uni

Ce jeudi sera une journée clé pour plusieurs banques centrales. En zone euro, on note tout d'abord un dialogue de politique monétaire entre la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen et la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde.

Des décisions de politique monétaire seront également prises sur le Vieux continent, notamment en Suisse et en Suède. Le Royaume-Unis suivra également.

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

A suivre également cette semaine...

L'affaire qui oppose Ripple (XRP) et la Securities and Exchange Commission (SEC). Il se murmure que la résolution de l'affaire est imminente, dans un contexte d'assouplissement de la part du gendarme financier américain.

👉 A lire - 39 % des patrons de TPE/PME investissent en crypto et tous connaîtraient Bitcoin, Ethereum et Solana

Le cours du Bitcoin (BTC), qui s'agrippe au seuil des 80 000 dollars après des semaines mouvementées. Les cryptomonnaies dans leur ensemble ont souffert des incertitudes géopolitiques et économiques.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital