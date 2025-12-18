Moins d'actions, plus de cryptos : la génération Z se tourne massivement vers les investissements alternatifs, selon Coinbase

Une étude conduite par Coinbase et Ipsos indique que les jeunes adultes investissent très différemment de leurs aînés. Avec une attention toute particulière donnée aux cryptomonnaies.

La génération Z et les Millenials se tournent vers les nouveaux actifs

4 350 Américains ont été interrogés par Coinbase sur leurs habitudes d’investissement. Une grande fracture générationnelle a été notée entre la génération Z et les Millenials d’une part et la génération X et les baby-boomers de l’autre.

Les générations plus jeunes perçoivent le risque financier et la diversification différemment des générations plus âgées. […] ls cherchent activement au-delà des actions.

La raison, c’est un changement lié au pouvoir d’achat : 73 % des jeunes estiment qu’il est plus difficile de créer de la richesse par des méthodes traditionnelles (actions, investissement immobilier).

Les stratégies de la Gen Z et des Millenials reposent donc sur des trades multiples, avec des stratégies d’investissement plus dynamiques que celles de leurs aînés.

Les jeunes investisseurs sont près de 3× plus susceptibles de déclarer effectuer une transaction au moins une fois par semaine comparé aux investisseurs plus âgés. […] Ils prennent plus de risques dans le but de satisfaire leur désir de rendements plus élevés.

Les cryptomonnaies et les produits dérivés favorisés

Au-delà de la stratégie, c’est aussi la nature des investissements qui évolue avec les générations, selon le rapport de Coinbase. Les jeunes investisseurs seraient en effet beaucoup plus impliqués dans les actifs non traditionnels (cryptomonnaie, finance décentralisée, produits dérivés…).

Les jeunes générations sont ainsi deux fois plus susceptibles de posséder des cryptomonnaies que leurs aînés et 25 % de leur portefeuille est alloué à des actifs non traditionnels (contre 8 % chez les plus âgés).

4 personnes sur 5 parmi les jeunes générations estiment que les cryptomonnaies offrent à leur génération davantage d’opportunités financières qu’elles n’en auraient autrement.

Trader vite et suivre les modes

Les formes moins classiques de trading, à l’instar du copy trading ou du social trading, sont également privilégiée. Les jeunes générations misent beaucoup (au moins une fois par jour pour certains) et cherchent des rendements plus élevés avec des stratégies plus risquées.

Celles-ci incluent l’utilisation d’effets de levier ou des positionnements basés sur le timing de marché. Par ailleurs, ils sont sensibles aux effets de mode sur les réseaux sociaux (TikTok, X) et se détournent massivement des conseillers financiers « traditionnels ».

Le rapport de Coinbase suggère donc qu’une transformation profonde du domaine de la finance est en cours chez les jeunes générations. Avec une immédiateté plus forte, plus de prise de risque, mais aussi une délégation moins forte de leurs stratégies à des tiers.

Source : Coinbase

