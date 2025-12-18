Bitcoin : un dead cat bounce de fin d'année est-il possible ? L'analyse de Vincent Ganne

Plusieurs signaux techniques et macro-financiers convergent actuellement vers un scénario plausible de rebond tactique de fin d’année sur le Bitcoin, sans pour autant valider un retournement haussier structurel. Découvrez l'analyse technique de Vincent Ganne.

Des signaux techniques et fondamentaux pour un dead cat bounce

Plusieurs signaux techniques et macro-financiers convergent actuellement vers un scénario plausible de rebond tactique de fin d’année sur le cours du Bitcoin, sans pour autant valider un retournement haussier structurel. Ce scénario s’apparente davantage à un dead cat bounce, c’est-à-dire un rebond transitoire au sein d’une dynamique plus fragile qui peut être le fameux « bear market cyclique ».

Le premier élément provient de l’analyse technique, à travers le DSS Bressert en unité hebdomadaire. Historiquement, cet oscillateur cyclique a montré une bonne capacité à identifier des phases d’excès, aussi bien à la hausse qu’à la baisse. À l’heure actuelle, le DSS évolue en zone de survente profonde, à des niveaux comparables à ceux observés lors de précédents points bas intermédiaires.

Dans le passé, ce type de configuration a souvent précédé des rebonds techniques significatifs, parfois violents, mais rarement durables lorsque le contexte macro et structurel restait dégradé. Autrement dit, le signal plaide pour un rebond technique, sans garantir une reprise de tendance haussière de fond et ce tant que le bear market n’est pas allé à son terme.

Le deuxième facteur concerne la liquidité globale en dollars, et plus précisément la liquidité nette américaine. La combinaison d’un QE dit “technique” de la Fed, destiné à la gestion des réserves, et d’un TGA (Treasury General Account) en phase de décrue pourrait temporairement soutenir cette liquidité.

Même en l’absence d’un QE classique, l’arrêt de la détérioration marginale de la liquidité constitue souvent un catalyseur suffisant pour favoriser les actifs à bêta élevé, comme le Bitcoin. Historiquement, ce dernier réagit moins au niveau absolu de liquidité qu’à son changement de direction. Un passage d’une dynamique négative à neutre, voire légèrement positive, peut donc suffire à déclencher un mouvement de reprise du cours du bitcoin.

Quel rebond possible si le marché répète le précédent bear market (celui de l'année 2022) ?

Enfin, un troisième angle d’analyse repose sur une lecture fractale et comportementale, en comparant la structure actuelle à celle du bear market précédent. À plusieurs reprises, le Bitcoin a connu des rebonds marqués après une phase de correction profonde, avant de reprendre une trajectoire plus baissière ou latérale.

Le graphique ci-dessous vous propose une hypothèse d’action des prix pour les prochaine semaines en reportant la structure du dead cat bounce du bear market de l’année 2022 à notre action des prix actuelle. Attention, il reste la possibilité que le cours du bitcoin teste d’abord la zone des 70/80K$ avant d’entrer dans une phase de rebond du chat mort.

En synthèse, la convergence du signal DSS Bressert, d’un léger mieux sur le front de la liquidité US et d’un pattern de répétition de cycle passé renforce l’hypothèse d’un rebond technique de fin d’année sur le Bitcoin.

Toutefois, ce scénario reste fragile, dépendant de facteurs techniques et de flux, et ne saurait être confondu avec le début d’un nouveau cycle haussier durable.

La prudence reste donc de mise : un dead cat bounce est, par nature, séduisant… mais rarement pérenne et il interviendra quand plus personne ne l’attendra.

