Hausses d'impôts imminentes ? Les recommandations du gouverneur de la Banque de France pour redresser la barre

Arrêter d’esquiver les hausses d’impôts : c’est l'idée du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui a partagé ses recommandations pour redresser la barre. Que prévoit-il, alors que le pays fait face à une dette colossale ?

Le gouverneur de la Banque de France donne des recommandations

20 milliards d’euros sur 5 ans. C’est la somme que doit trouver la France pour redresser des finances publiques exsangues. Alors que nous ne connaissons toujours pas le nom du ministre de l’Économie et des Finances, son prédécesseur Bruno Le Maire a quitté ses fonctions avec un avertissement : il faut agir vite, et fort.

C’est une opinion que partage François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France :

« Les déficits et la dette nous coûtent de plus en plus cher. […] Si on continue ainsi, on condamne le futur de la France et la liberté des Français. »

👉 Retrouvez toute l’actu économie et finances

Pour François Villeroy de Galhau, les augmentations d’impôt sont devenues un « tabou » en France, mais un tabou qu’il faut faire sauter. Dans un entretien auprès du Parisien, il fait part de sa vision des choses pour les années à venir :

« L’effort doit être juste et partagé, y compris sur certaines dépenses sociales et locales. Mais il faudra aussi à titre complémentaire lever le tabou sur les hausses d’impôts, sans toucher si possible les classes moyennes ni les PME. »

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Vers une taxation des plus riches ?

Les propos du gouverneur de la Banque de France font écho à des rumeurs entendues du côté de Matignon. Dans un entretien à l’AFP, le Premier ministre Michel Barnier a en effet qualifié la situation de la France de « très grave ». Il aurait par ailleurs envisagé des hausses d’impôts pour les plus fortunés, bien que la mesure soit très impopulaire dans son camp.

💡 Ne manquez pas notre guide pour acheter des cryptomonnaies simplement

C’est un scénario également envisagé par François Villeroy de Galhau, qui pointe du doigt la politique de baisse d’impôt pratiquée depuis 7 années :

« La France n’a plus les moyens de ces baisses d’impôts non financées. Elles creusent encore plus les déficits, ce qui augmente l’inquiétude des Français, des acteurs économiques. »

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Les conséquences de la suppression de l’ISF en question

On se rappelle ainsi que l’impôt sur la fortune (ISF) avait été supprimé en 2018 par Emmanuel Macron, et que cette mesure avait été particulièrement néfaste pour les finances publiques. Selon France Stratégie, ce sont ainsi 4,5 milliards d’euros de recettes fiscales qui n’avaient plus été collectés entre 2018 et 2022.

C’est peut-être ce qui suscite une évocation d’un retour en arrière par François Villeroy de Galhau, avec une taxation des entreprises et particuliers plus fortunés :

« Dans la justice fiscale, un effort exceptionnel et raisonnable sur certaines grandes entreprises et certains gros contribuables ne doit pas être exclu, tant qu’on n’est pas revenu sous 3 % de déficit. »

🌐 Dans l’actualité également – Crypto & Bourse : ce qu’il ne faut pas manquer pour la semaine du 16 au 22 septembre

La nomination d’un ministre de l’Économie et des Finances est cependant une première étape avant de prendre des décisions pour le gouvernement Barnier. Ce dernier aura un travail conséquent à faire, alors que la France fait l’objet d’une procédure pour déficit excessif au niveau européen.

Source : Le Parisien

Image : World Economic Forum via Flickr (CC BY-NC-SA)

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.