Crypto & Bourse : ce qu’il ne faut pas manquer pour la semaine du 16 au 22 septembre

C'est une semaine chargée qui s'ouvre pour les marchés. Plusieurs décisions de banques centrales, très attendues, sont à prévoir du 16 au 22 septembre, notamment du côté de la Fed et de la zone euro. On note aussi quelques token unlocks, ainsi qu'un airdrop du côté d'Eigenlayer (EIGEN). Que retenir et quelles sont les dates à surveiller ?